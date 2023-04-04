رويترز تفجر مفاجأة بشأن ترشح ترامب للانتخابات

أثبت استطلاع أجرته وكالة "رويترز" مؤخرا، أن عدد المؤيدين الجمهوريين لترشح ترمب للرئاسة ارتفع إلى 48%.

وقد صل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى نيويورك تمهيدا لجلسة محاكمته، وذلك بعد أن هبطت طائرته في مطار لا جوارديا بنيويورك.

وقال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": ذاهب إلى نيويورك لنجعل أمريكا عظيمة مجددا.

وحمل العشرات أعلامًا مؤيدة لترامب وأعلامًا أمريكية واصطفوا على طول الطريق الذي مرّ فيه الموكب. وفي مطار بالم بيتش الدولي، استقلّ ترامب طائرته الخاصة وهي من طراز بوينج 757، ولوّح للصحفيين خلال صعوده سلّمها.

كما وضعت شرطة مدينة نيويورك في "حالة تأهب" قبل مثول ترامب أمام المحكمة. وأعرب البيت الأبيض، الاثنين، عن استعداده لمواجهة "أي عنف" قد تشهده نيويورك.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إن "البيت الأبيض يراقب المخاوف الأمنية المتعلقة بتوجيه اتهام للرئيس السابق"، لكنه نفى وجود "تهديدات محددة تتعلق بمثوله أمام المحكمة"، مشيراً إلى "الاستعداد لأي عنف".