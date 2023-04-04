بعد خناقتهما.. ميريام فارس تستفز فارس كرم والمطرب: مبتشبعيش بهدلة

أعادت الفنانة ميريام فراس للاذهان خناقتها مع الفنان فارس كرم مجددا وذلك بعد أن نشرت الاولى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر الحكم القضائى ضد فارس كرم فى أزمتهما الاخيرة.

وقالت ميريام فارس : "الموضوع انتهى من ٦ اشهر، القاضية غادة عون اصدرت القرار ونهيت القضية ب ٢٤ ساعة،

فارس نزل عالتحقيق وتراجع عن كلامه وحذف التغريدة "عكس ما كان عم يتوعّد" وتم تركه لقاء سند إقامة، والموضوع اتسكّر عندي بلحظتها".

ميريام فارس

ميريام فارس

وتسبب تعليق ميريام فارس فى استفزاز فارس كرم مجددا الذى رد بقوة على ميريام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا : “إرحمي حالِك.. والله العظيم عيب اسبوع الام.. انتِ ما بتشبعي بهدلة يا بنت؟؟؟”.

ميريام فارس

وكانت تقدمت ميريام فارس عبر محاميها جورج الخوري بشكوى أمام النيابة العامة في لبنان، ضد فارس كرم اتهمته فيها بالذم، ثم أحيلت الشكوى إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية لإجراء التحقيق فيها.

أزمة فارس كرم وميريام فارس

ورغم وصول الأزمة إلى القضاء إلى أن التراشق اللفظي بين فارس كرم وميريام فارس مازال مستمرا، وكانت آخر تغريدة للمغني الشهير بحق زميلته جاء فيها:"بحب ذكرِك أيّام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوّري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح"، مستطردا:" صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلاً اللي استحوا ماتوا".

أثار فارس كرم الجدل بحقه بعد الخطأ في حق زميلته بألفاظ خارجة أثارت غضب الرأي العام خاصة الناشطات اللاتي اعتبرن كلامه مهينا بحق النساء جميعا.

بدأ الخلاف بين فارس كرم وميريام فارس بعد انسحابه من حفل كان مقررا أن يقدماه سويا لكن حجم صورته على البوستر الدعائي كان أقل منها ما اعتبره إهانة لتاريخه.

ثم قالت ميريام فارس في تصريحات لها، إنها اختارت فارس كرم ليكون معها بالحفل من بين مجموعة من الفنانين الذين عرضوا عليها، وهو ما اعتبره إهانة لتاريخه.

وردت ميريام فارس على تغريدته المسيئة قائلة:"شكلك ما تحمّلت الحقيقة.. بالقضاء رح خلّيك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف إمرأة لأنّه ما طلع راس معها".