سبحة وتاتو.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل في أحدث ظهور

أثار الفنان أحمد الفيشاوي الجدل، بظهور جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر على سجادة الصلاة من منزله، حاملاً سبحة ومرتدي طاقية وملابس ملونة، ولاق تعليقات كثيرة من جمهوره على الصور.

يذكر ان الفنان أحمد الفيشاوي، يكشف عن شخصيته في فيلم "ورد ريحان"، من خلال نشر صور من كواليس الفيلم ويجسد الفيشاوي، شخصية رجل يدعى زين، الذي يرتكب بعض الجرائم تجاه أي شخص يمارس عليه الكذب ، ويحاول من خلال الفيلم أن يوصل رسالة للجمهور وهي أن الشخص الكاذب يلقى جزء سيئ في حياته ويعاقب من خلاله، ومن المقرر عرض الفيلم قريبًا في جميع دور العرض.

وكتب الفنان أحمد الفيشاوي، مُعلقًا: "بسم الله الرحمن الرحيم، شخصية زين، محمود ريحان، من فيلم ورد ريحان".

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، مليء بالغموض ويشارك في بطولة الفيلم كلًا من: أحمد الفيشاوي، رانيايوسف، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسي، وتأليف وإخراج محمد نبيل.

بدأ صناع فيلم "ورد ريحان" تصوير أولي مشاهده في أبوظبي، والعمل من تأليف محمد أشرف واخراج محمد نبيل وانتاج شركة ميكس ريالتي ، ومن بطولة أحمد الفيشاوي ورانيا يوسف، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصوير حتى نهاية فبراير الجاري.