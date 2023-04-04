استعدوا للعاصفة .. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

قال الإعلامي سيد علي، إن هيئة الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية وارتفاع في درجات الحرارة، موضحاً "النهاردة كان الجو جميل بنسبة كبيرة".

وأضاف "سيد علي" خلال برنامجه "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن الهيئة العامة للأرصاد قالت إنه من المتوقع أن تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء ويسود طقس حار علي أغلب أنحاء الجمهورية.

الطقس مائل للحرارة علي القاهرة

وتابع سيد علي، أن الطقس سيكون مائلا للحرارة علي القاهرة، وعلي السواحل الشمالية الشرقية سيكون بارد ليلاً.

ومن جانبه أوضح محمود القياتي عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، أن طقس يوم الثلاثاء مشابه لطقس يوم الاثنين، قائلا "درجات الحرارة هتكون في حدود الـ 30 و 31 علي القاهرة وتصل 32 درجة علي شمال الصعيد و 34 درجة علي جنوب الصعيد".

وأشار إلى أن بداية من يوم الأربعاء والخميس سوف نشهد انخفاضا بسيطا في درجات الحرارة، وستكون درجات الحرارة في حدود الـ 26 أو 27 علي القاهرة.

ونوه محمود القياتي، أنه بداية من يوم الجمعة ستعود ارتفاعات درجات الحرارة مرة أخرى وستصل لـ 32 درجة حتي يوم الاحد.