عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين: لقاء رئيسة تايوان برئيس مجلس النواب الأمريكي لعب بالنار

رئيسة تايوان
رئيسة تايوان

نددت قنصلية الصين في لوس أنجلوس بلقاء رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي مع رئيسة تايوان تساي إنغ وين في كاليفورنيا، في كاليفورنيا، في خطوة كانت الصين قد حذّرت من أنها ستعتبرها استفزازية.

وذكرت قنصلية الصين في لوس أنجلوس، وفقا لبيان أصدرته أن لقاء ماكارتي مع تساي خرق خطير لمبدأ الصين الواحدة.

وأضافت: سنتابع التطورات وندافع بحزم عن سيادتنا ووحدتنا الترابية

وتابعت القنصلية الصينية في كاليفورنيا أن لقاء ماكارتي تساي لا يخدم المصالح الأمريكية الصينية المشتركة 

وقال مكتب مكارثي في بيان، إن "رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي سيستضيف الأربعاء في الخامس من أبريل اجتماعاً للحزبين مع رئيسة تايوان في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية".

رسالة مزعجة للصين.. مكارثي يلتقي رئيسة تايوان الأربعاء

تايوان تعزز العلاقات مع جواتيمالا بعد تمزق هندوراس

وكانت الصين حذّرت الولايات المتحدة من "اللعب بالنيران" في ما يتعلّق برحلة تساي التي وصلت رسمياً إلى نيويورك في محطة عبور خلال زيارة رسمية إلى أمريكا اللاتينية.

وستتوقّف الرئيسة التايوانية خلال عودتها من أميركا اللاتينية في ولاية كاليفورنيا حيث ستلتقي مكارثي، بحسب بيان رئيس مجلس النواب الأميركي.

من جهتها، أكّدت وسائل إعلام أميركية أن 20 مشرعاً أمريكياً سيشاركون في اجتماعه مع رئيسة تايوان.

وتعتبر بكين جزيرة تايوان أرضاً صينية لم تتمكّن حتى الآن من إعادة توحيدها مع بقية أراضيها. وباسم مبدأ "صين واحدة" ترى بكين أنه يفترض ألا تقيم أي دولة علاقات رسمية مع بكين وتايبيه في وقت واحد، وكانت قد عبّرت عن معارضتها لأي اتصالات رسمية بين الجزيرة والولايات المتحدة.

وفي العام 2022 أثارت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي لتايوان غضب بكين التي نظمت رداً عليها مناورات واسعة حول الجزيرة اعتبرتها تايبيه تمهيداً لغزوها.

النواب الأمريكي مجلس النواب الأمريكي الولايات المتحدة نيويورك ولاية كاليفورنيا لوس أنجلوس كاليفورنيا زيارة رسمية القنصلية الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا| نهائي مبكر للأهلي.. والتاريخ ينحاز للأحمر

استعدوا للعاصفة .. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

رحيل 12 مدربا في الدوري الإنجليزي..ماذا قال يورجن كلوب عن إقالته ؟

فعل فاضح السبب.. سلمى الشيمي تنتظر عقوبة رادعة

| اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

فرج عامر يكشف مفاجأة عن تسديد غرامة كهربا للزمالك

مفاجأة عن انتقال إمام عاشور للأهلي.. والصفقة ستكبد الأحمر مبلغ كبير

موضوعات متعلقة

أوكرانيا.. سماع دوي انفجارات في سماء مدينة أوديسا

وزيرة الخزانة الأمريكية: حركة أوبك + «سيئة» بالنسبة لتوقعات النمو العالمي

البرازيل تستهدف عمالقة التجارة الإلكترونية الآسيويين والشركات المحلية في دفع الضرائب

قبل مثوله أمام القضاء.. دفاع ترامب: القضية سخيفة واضطهاد سياسي

سوريا.. مقتل مدنيين نتيجة هجوم صاروخي إسرائيلي على مشارف دمشق وجنوب البلاد

2 مليار و6 ملايين.. نمو كثافة المسلمين حول العالم ليصل إلى ربع السكان

حكومة هندوراس تنشر جنودها في جميع أنحاء البلاد لمحاربة الجماعات الإجرامية

الصحة العالمية: العقم يؤثر على 1 من كل 6 أشخاص بالكرة الأرضية

ترشيحاتنا

قبل ساعات من مثوله للمحاكمة.. ترامب يهاجم المدعي العام في مانهاتن

دون الإعلان عن قتلى.. 50 مصابا في حادث اصطدام قطارين بين لاهاي وامستردام

إصابة العشرات في اصطدام قطارين جنوب هولندا

شرط غريب خلال تناول الطعام يفرضه مطعم شهير زواره بالملايين

معين الشعباني: سيراميكا كليوباترا كان يستحق الفوز على الإسماعيلي| فيديو

بعد موافقة النواب .. 5 أهداف لـ قانون هيئة الأرصاد الجوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن

إسعاد يونس تخطف الأنظار بأغنية البيانولا فى الحلقة الأخيرة من كامل العدد

الوداد والرجاء والترجي| من هو الفريق الأسهل أمام الأهلي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مكعب من الشيكولاتة الداكنة؟

فيديو

فيديو لطفل صغير على «تيك توك» يحصد ملايين المشاهدات لهذا السبب

بعد ايجابية عينة شريف إكرامي.. تعرف على أشهر حالات تعاطي المنشطات بالملاعب/فيديوجراف

حقيقة خلاف درة مع وفاء عامر بسبب مسلسل محمد رمضان.. فيديو

الفنان شيكو يتعرض لحادث في فيلمه الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ