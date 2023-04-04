الصين: لقاء رئيسة تايوان برئيس مجلس النواب الأمريكي لعب بالنار

نددت قنصلية الصين في لوس أنجلوس بلقاء رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي مع رئيسة تايوان تساي إنغ وين في كاليفورنيا، في كاليفورنيا، في خطوة كانت الصين قد حذّرت من أنها ستعتبرها استفزازية.

وذكرت قنصلية الصين في لوس أنجلوس، وفقا لبيان أصدرته أن لقاء ماكارتي مع تساي خرق خطير لمبدأ الصين الواحدة.

وأضافت: سنتابع التطورات وندافع بحزم عن سيادتنا ووحدتنا الترابية

وتابعت القنصلية الصينية في كاليفورنيا أن لقاء ماكارتي تساي لا يخدم المصالح الأمريكية الصينية المشتركة

وقال مكتب مكارثي في بيان، إن "رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي سيستضيف الأربعاء في الخامس من أبريل اجتماعاً للحزبين مع رئيسة تايوان في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية".

وكانت الصين حذّرت الولايات المتحدة من "اللعب بالنيران" في ما يتعلّق برحلة تساي التي وصلت رسمياً إلى نيويورك في محطة عبور خلال زيارة رسمية إلى أمريكا اللاتينية.

وستتوقّف الرئيسة التايوانية خلال عودتها من أميركا اللاتينية في ولاية كاليفورنيا حيث ستلتقي مكارثي، بحسب بيان رئيس مجلس النواب الأميركي.

من جهتها، أكّدت وسائل إعلام أميركية أن 20 مشرعاً أمريكياً سيشاركون في اجتماعه مع رئيسة تايوان.

وتعتبر بكين جزيرة تايوان أرضاً صينية لم تتمكّن حتى الآن من إعادة توحيدها مع بقية أراضيها. وباسم مبدأ "صين واحدة" ترى بكين أنه يفترض ألا تقيم أي دولة علاقات رسمية مع بكين وتايبيه في وقت واحد، وكانت قد عبّرت عن معارضتها لأي اتصالات رسمية بين الجزيرة والولايات المتحدة.

وفي العام 2022 أثارت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي لتايوان غضب بكين التي نظمت رداً عليها مناورات واسعة حول الجزيرة اعتبرتها تايبيه تمهيداً لغزوها.