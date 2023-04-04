طريقة عمل شوربة البروكلي بالبطاطس، تعتبر الشوربة من أهم الأطباق على سفرة الفطار في رمضان، لذلك تقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة عمل شوربة البروكلي .



المقادير لعمل شوربة البروكلي بالبطاطس



ملعقة كبيرة زيت زيتون

ثمرة بصل مقطعة

3 فصوص ثوم مقطع

بروكلي

ثمرة بطاطس مقطعة

4 أكواب شوربة دجاج

1/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب مطحونة

ملح

فلفل أسود مطحون



طريقة عمل شوربة البروكلي بالبطاطس



1. في إناء كبير الحجم، ضعي الزيت ثم أضيفي الثوم والبصل، وقَلِّبِي حتى يذبل.

2. ضعي البروكلي والبطاطس وشوربة الدجاج في الإناء، و قلبيهم، ثم اتركي المزيج لمدة 15 دقيقة حتى تنضج الخضراوات.

3. استخدمي الخلاط واخلطي ممزيج الشوربة جيدا، ثم تبليه بالملح والفلفل وجوزة الطيب، وقلبيهم.

4. ضعي الشوربة في بولات التقديم، وقدميها ساخنة.