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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن

صدى البلد


قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن..


 


 

طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن..


 

المقادير..


 

كيلو لحمة مفرومة ناعمة مع الدهن

2 حبة بصل مبشورة ناعمة

4 فص ثوم مهروس

1 ملعقة كبيرة من السبع بهارات

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

1 ملعقة صغيرة قرفة

½ ملعقة صغيرة بيكنغ صودا (أو 1 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر)


 

طريقة التحضير..

نبدأ ببشر البصل ثم نصفيه بالمصفاة ونضع الماء جانباً .


 

نضع البصل المبشور والثوم المهروس فوق اللحم مع التوابل المشكلة ونقلبهم في بعض كويس حتي يصبحوا خليط واحد


 

نضيف البيكنغ صودا للحم ونقلبه جيداً حتى يمتص جميع النكهات ثم نغطيه ونتركه جانباً .

نشكل اللحم حسب الذوق سواء على السيخ أو على شكل أقراص ثم نضعه في صينية الفرن .

نسخن الفرن ونضع صينية الكفتة ونتركها لحوالي 30 دقيقة حتى تستوي اللحمة جيداً وبذلك تكون الكفتة المشوية جاهزة للتقديم والف هنا.

طريقة عمل الكفتة الكفتة المشوية لحمة مفرومة صينية الكفتة

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