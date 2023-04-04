عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دون الإعلان عن قتلى.. 50 مصابا في حادث اصطدام قطارين بين لاهاي وامستردام

اول صورة من حادث
اول صورة من حادث اصطدام قطارين في هولندا

أفادت "بي إن أو نيوز"، نقلاً عن مسؤولين وشهود عيان محليين، أن قطار ركاب خرج عن مساره؛ بعد اصطدامه برافعة في هولندا ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء؛ مما أدى إلى إصابة العشرات. 

ولا تزال عملية الإنقاذ جارية، حيث تم نقل طواقم الطوارئ الى الموقع، فيما يصل عدد المصابين الى 50 شخصا دون الإعلان عن وجود قتلى نتيجة الحادث حتى توقيت نشر الخبر.

وكانت الأنباء قد أفادت، في وقت سابق، بأن القطار اصطدم بقطار آخر، ولكن فيما بعد، قال مسؤولون محليون: إن القطار اصطدم برافعة بناء. 

سفير روسيا لدى هولندا: قرار الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس بوتين حملة سياسية

تأريخ وتوثيق جديد .. العثور على كنز في هولندا | شاهد

وكان قطار شحن ثالث موجودًا في مكان الحادث، لكنه ليس ضمن القطارات المحطمة في الحادث.

وقالت وكالة الانباء "إيه. إن. بي" إن العربة الأمامية لقطار الركاب، انحرفت عن مسارها؛ بعد أن اصطدمت بقطار الشحن، وأضافت أن العربة الثانية مالت على أحد جانبيها، واندلع حريق في العربة الخلفية.

وأفاد إشعار من خدمات الطوارئ المحلية، بأن فرق الإنقاذ كانت في موقع الحادث بالقرب من قرية فورشوتن الواقعة بين لاهاي وأمستردام.

روسيا الجنائية الدولية هولندا بوتين سفير روسيا خدمات الطوارئ الرئيس بوتين قطار شحن العثور على كنز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا| نهائي مبكر للأهلي.. والتاريخ ينحاز للأحمر

استعدوا للعاصفة .. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

رحيل 12 مدربا في الدوري الإنجليزي..ماذا قال يورجن كلوب عن إقالته ؟

فعل فاضح السبب.. سلمى الشيمي تنتظر عقوبة رادعة

| اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

فرج عامر يكشف مفاجأة عن تسديد غرامة كهربا للزمالك

مفاجأة عن انتقال إمام عاشور للأهلي.. والصفقة ستكبد الأحمر مبلغ كبير

موضوعات متعلقة

لحظة اصطدام شاحنة بطائرة قبل إقلاعها من مطار غرب المكسيك| فيديو

هاتشينسون المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية: على ترامب الخروج من السباق

زلزال بقوة 5.3 ريختر يهز مناطق واسعة في المكسيك

الصين: لقاء رئيسة تايوان برئيس مجلس النواب الأمريكي لعب بالنار

أوكرانيا.. سماع دوي انفجارات في سماء مدينة أوديسا

وزيرة الخزانة الأمريكية: حركة أوبك + «سيئة» بالنسبة لتوقعات النمو العالمي

البرازيل تستهدف عمالقة التجارة الإلكترونية الآسيويين والشركات المحلية في دفع الضرائب

قبل مثوله أمام القضاء.. دفاع ترامب: القضية سخيفة واضطهاد سياسي

ترشيحاتنا

قبل ساعات من مثوله للمحاكمة.. ترامب يهاجم المدعي العام في مانهاتن

دون الإعلان عن قتلى.. 50 مصابا في حادث اصطدام قطارين بين لاهاي وامستردام

إصابة العشرات في اصطدام قطارين جنوب هولندا

شرط غريب خلال تناول الطعام يفرضه مطعم شهير زواره بالملايين

معين الشعباني: سيراميكا كليوباترا كان يستحق الفوز على الإسماعيلي| فيديو

بعد موافقة النواب .. 5 أهداف لـ قانون هيئة الأرصاد الجوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن

إسعاد يونس تخطف الأنظار بأغنية البيانولا فى الحلقة الأخيرة من كامل العدد

الوداد والرجاء والترجي| من هو الفريق الأسهل أمام الأهلي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مكعب من الشيكولاتة الداكنة؟

فيديو

فيديو لطفل صغير على «تيك توك» يحصد ملايين المشاهدات لهذا السبب

بعد ايجابية عينة شريف إكرامي.. تعرف على أشهر حالات تعاطي المنشطات بالملاعب/فيديوجراف

حقيقة خلاف درة مع وفاء عامر بسبب مسلسل محمد رمضان.. فيديو

الفنان شيكو يتعرض لحادث في فيلمه الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ