نشرة خدمات صدى البلد| حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والعملات والدواجن

يبحث الكثيرون عن الأسعار والتي يقدمها موقع “صدى البلد” في نشرة الخدمات تضم أسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ، فضلا عن حالة الطقس ونستعرضها فيما يلي:
أتربة ورياح.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023
يستمر نشاط الرياح الجنوبية الغربية الحارة في حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لافتة إلى أنها تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.
مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصوم اليوم الثلاثاء 13 رمضان 2023
يكثر البحث عن مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصوم اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2023 الموافق 13 رمضان 1444 هجريا، وذلك حسب مواقيت الصلاة في القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.
| أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-4-2023
يرصد موقع صدى البلد سعر الذهب فى مصر مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 4أبريل 2023 على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today مقارنة بأسعار الذهب الإثنين الماضي.
| سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023
استقرت أسعار الدولار الأمريكي للأسبوع الثالث علي التوالي، وننشر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023
يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023.
|ننشر سعر صرف العملات العربية والأجنبية بالبنك الأهلى اليوم الثلاثاء
يقدم صدى البلد ، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.
عز بـ 39 ألف جنيه.. أسعار الأسمنت والحديد اليوم الثلاثاء 4 أبريل
يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء، اليوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.
الطماطم بـ 6.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 4 أبريل
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أرقام تهمك.. خدمات شرطة النجدة والمرور والإسعاف
يتعرض الكثيرون منا، إلى مواقف طارئة ولا يعلم أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.