نشرة خدمات صدى البلد| حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والعملات والدواجن

حدث ليلا| أبو العينين يطالب بدراسة تعميم التوقيت الصيفي طوال العام.. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى جيش الاحتلال.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة