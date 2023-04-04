جمعية رجال أعمال الإسكندرية: 32 مليار جنيه قروضا لـ"مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية"

قال محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الدور التنموي الذي تقوم به الجمعيه مستمر من خلال مشروع تنميه المنشآت الصغيره والحرفية، مشددا علي إستمرار الجمعية في دعم العمل التنموي والإقراض بكل السبل لتحسين حياة المواطن المصري في 19 محافظة من خلال ١١٠ فروع للمشروع.

وأشار هنو، على هامش حفل الإفطار السنوي، الذي نظمتة الجمعية بحضور محافظ الإسكندرية، ورئيس جامعة الإسكندرية، ولفيف من القيادات التنفيذي ورجال الأعمال في كافة القطاعات الصناعية والاستثمارية بالمحافظة، ورؤساء الجمعية السابقين، أن ماتمثلة " جمعية رجال أعمال الإسكندرية"، وما وضعته خلال السنوات الماضية يرسخ لمبادي وقيم تحسين حياة المواطنين.

من جانبه قال محمد الشريف محافظ الاسكندريه، أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية لها دور تنموي، والتقينا الشهر الماضي وتم استعراض النشاطات الخاصة بالجمعية، بالاضافه الي الأهداف والخدمه المجتمعية الذي تقوم به جمعية رجال أعمال اسكندريه، مشيراً إلي أن الجهد المبذول والخدمات التي تقدم لصالح المستثمر وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمواطن، مطالباً مجلس الإدارة بالتوجه بالتواصل معنا لتذليل أية عقبات،

وأكد المهندس مدحت القاضي نائب رئيس مجلس إدارة جمعيه رجال أعمال اسكندريه المسئول عن المشروع، أن المكون الرئيسي للجمعية هو مشروع تنميه المنشآت الصغيرة والحرفية، والذي بدأ 1990، يستهدف دور تنموي لتحسين الاقتصاد من خلال ايجاد فرص عمل للأنشطة الصغيرة و متناهية الصغر ، مشددا علي إستمرار الجمعية لتقديمها لدورها التنموى ، و أضاف القاضي أن المشروع يستهدف الوصول الي 10 مليار جنيه العام المقبل من خلال تطبيق العديد من المبادرات الالكترونية الي تجعل التطبيق الالكتروني متاحا بطرق اكثر سهوله و يسر و اشاد القاضي بالدور الكبير الذي يلعبه المجلس الاستشاري للمشروع من ذوي الخبرة في مجالات المالية و الاقتصادية و التحول الرقمي و المراجعة و الحوكمة.

و من ناحيته أشار شريف شومان المدير التنفيذي للمشروع أن قيمة محفظة العملاء تصل لـ 4.24 مليار جنيه، وعدد العملاء النشطين تقدر بـ645 ألف عميل، ويصدر المشروع قروض بقيمة 640 مليون جنيه شهريا بعدد 60 ألف قرض شهري من خلال 110 فرع بعدد 19 محافظة، مشيرا الي أن عدد العاملين ارتفع الي 3200 موظفا، بالإضافة إلي تطوير الموارد البشرية للمشروع مع الاستمرارية فى تطوير المنتجات التمويلية التى يقدمها المشروع لعملائة.

و في نهاية الحفل تم تكريم مجموعة من العملاء المتميزين و الأمهات المثاليات و بعض قيادات و موظفي المشروع.

