مسار إجباري على المسرح المكشوف وتراث وفنون باكستان على الصغير والحضرة في سيد درويش

ضمن فعاليات البرنامج الرمضانى لدار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ، يقام الجمعة 7 ابريل 3 عروض متنوعة بالقاهرة والاسكندرية .

ففى التاسعة والنصف مساء يشهد المسرح المكشوف حفلاً لفريق مسار إجباري يتضمن مجموعة متنوعة من أبرز الاعمال التي تعبر عن أحلام وطموحات الشباب منها رغم المسافة ، شيروفوبيا ، حد تايه ، مطلوب حبيب ، للحزن أصول ، مساومات ، بقيت حاوي ، فاكرة ، صاحب ، صباحك وغيرها.

وفى التاسعة مساء على المسرح الصغير تتوالى الليالى العربية الإسلامية، حيث يقام بالتعاون مع سفارة باكستان بالقاهرة سهرة تضم ملامح من التراث المحلى للدولة الآسيوية إلى جانب تابلوهات فلكلورية بالملابس التقليدية وعدد من الاعمال الغنائية الروحانية .

وفى التاسعة والنصف يستضيف مسرح سيد درويش " أوبرا الأسكندرية " حفلا لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي يشمل مجموعة متنوعة من الابتهالات والاناشيد الدينية منها يا رسول الله يا سندي ، خمار ليلي ، المسك فاح ، يا جمال النبي ، في ساحة الحسين ، إيه العمل يا أحمد ، مدد يا سيدة وغيرها .