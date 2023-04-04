مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى، أمام مدخل قرية السماينة.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام قرية السماينة.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع شخص و إصابة شخصين آخرين بستقلون السيارة الملاكى، عقب انقلاب السيارة بهم على جانب الطريق الصحراوى.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين إلى موقع الحادث ، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة، و نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.