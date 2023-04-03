دفن جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم فى حادث تصادم سيارتين بطريق قفط-القصير

شيع أهالي قرية العيايشا التابعة لمركز قوص جنوب قنا ، جثامين ٣ شباب، لقوا مصرعهم فى حادث تصادم سيارتين بطريق قفط القصير، وذلك بعد تصريح النيابة العامة بدفن الجثامين.

وكان طريق قفط- القصير، جنوب شرق قنا ، شهد حادثا مروعا بين سيارة نقل ثقيل وسيارة ربع نقل، أسفر عن مصرع ٣ شباب يستقلون السيارة ربع النقل.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى قفط التعليمى، لوضعهم تحت تصرف النيابة العامة.

بالانتقال والفحص، تبين أن الجثث لكل من: عبدالله ابو العلمين، إبراهيم مختار، و حماده عبدالناصر، يقيمون جميعاً بقرية العيايشا.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.