وزير الشباب والرياضة يناقش الخطوات التنفيذية لاستضافة ماراثون الرمال بالفيوم

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مسؤولي شركة TriFactory المنظمة لماراثون الرمال Half Marathon Des Sables؛ لبحث ترتيبات إقامة الماراثون خلال الفترة من (١٨-٢٤) نوفمبر ٢٠٢٣، بمحمية وادي الريان بالفيوم، بمشاركة ٢٥٠ متنافس من دول(فرنسا، ألمانيا، سويسرا، أسبانيا، أمريكا، كندا".

وأكد وزير الشباب والرياضة ، أن استضافة مصر لماراثون الرمال يُعد إضافة جديدة لكبري الأحداث الرياضية التي تستضيفها مصر على مدار العام بفضل المقومات والإمكانيات التي تتمتع بها مصر، مثمناً اختيار محمية وادي الريان لاستضافة الحدث نظراً لطبيعتها الخاصة.

واطلع الدكتور أشرف صبحي على الترتيبات والتجهيزات اللوجيستية المتعلقة بإقامة ماراثون الرمال، والتجهيزات الخاصة بفرق العمل، وأماكن الإقامةللمشاركين وفريق العمل.

وخلال اللقاء تم مناقشة البرنامج الزمني للماراثون ومسئوليات الجهات المشاركة، كما تم استعراض الخطوات التنفيذية للماراثون والمقرر أن يتم تنفيذه لمسافة ١٢٠كم مقسمة علي ٣أيام بواقع (٦٠كم،٣٠كم،٣٠كم)، بالاضافة الي تنظيم برنامج سياحي للمشاركين يتضمن زيارة منطقة الاهرامات بالجيزة.

حضر الاجتماع اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، وأيمن حقى المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TriFactory، وسيف الدين فوزي مدير العمليات بتراي فاكتوري، المستشار حسام الديب.