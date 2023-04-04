أحمد حسن: التقرير الطبي قد يجمد تجديد عقد محمود متولي مع الأهلي

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن امكانية عدم تجديد عقد اللاعب محمود متولي مع النادي الأهلي.

وكتب أحمد حسن في منشور له عبر “فيسبوك”: “التقرير الطبي قد يجمد ملف تجديد عقد محمود متولي مع الأهلي”.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبي الفريق لمناقشة عدد من الجوانب الخططية والفنية استعدادًا للمباراة.



ويدخل الفريق الأحمر معسكر مغلق مساء اليوم بالقائمة التي سيختارها مارسيل كولر المدير الفني .

وأغلق الجهاز الفني ملف دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق على الهلال السوداني بثلاثة أهداف دون رد، وحسم تأهله إلى ربع نهائي البطولة، وبدأ الفريق التحضير لمباراة غزل المحلة في الدوري.