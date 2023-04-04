سعر ومواصفات جوال OPPO A77s في السعودية

تهتم شركة أوبو بطرح جوالات ذكية من الفئة المتوسطة الموفرة في الميزانية بألوان مبهجة وإمكانيات معقولة تناسب تماما ما دفعته وقت الشراء، مع شاشة عرض جيدة ومعالج من كوالكوم وتصنيف IP54 المقاوم للماء والغبار.

يتوفر جوال أوبو A77s 4G في متاجر المملكة العربية السعودية بسعر 885 ريال سعودي مع نسخة الذاكرة وسعة التخزين 128GB 8GB. في السطور التالية ترصد "صدى البلد" كافة تفاصيل الجوال.

Oppo A77s

مواصفات Oppo A77s

يأتي مع شاشة عرض IPS LCD حجم 6.56 بوصة تقدم دقة وضوح 720x1612 بيكسل وكثافة بيكسلات 269 بيكسل لكل بوصة، معدل تحديث الشاشة 90 هرتز، ودرجة السطوع 480 شمعة لكل متر مربع، أما ذروة السطوع 600 شمعة لكل متر مربع، مع نسبة شاشة إلى هيكل 84.2%.

يتم تشغيل الجوال بواسطة معالج من كوالكوم شريحة SM6225 Snapdragon 680 4G بدقة تصنيع 6 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي 2.4 جيجاهرتز، ورشيحة معالجة رسوميات جرافيك Adreno 610 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8GB ججيابايت رام وسعة تخزين 128 جيجابايت روم، يمكن زيادتها عن طريق فتحة microSDXC.

يأتي جوال أوبو مع بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات وتصل إلى 100% خلال 69 دقيقة، ونظام تشغيل أندرويد 12 وواجهة مستخدم ColorOS 12.1. يزن الجهاز 187 جم مع أبعاد طول 163.8 مم وعرض 75 مم وسمك 8 مم.

يأتي جوال أوبو مع إعداد كاميرا ثنائي في الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة، ومستشعر آخر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وفلاش ليد وتقنية HDR بالإضافة إلى التصوير البانورامي، أما كاميرا السيلفي فهي بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة.