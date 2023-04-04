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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يعلن تشكيله لمباراة المصري البورسعيدي بالدوري

صدى البلد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المصري المقرر لها في التاسعة والربع مساء اليوم الثلاثاء باستاد برج العرب في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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تشكيل الزمالك 

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - محمود حمدي " الونش" - محمود شبانة - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - أحمد بلحاج.

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق و حاتم سكر ومحمد حسام "بيسو"و سيد عبد الله "نيمار" وعبد الله محمد ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه و إبراهيما نداي.

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الزمالك محمد صبحي عمر جابر زيزو بلحاج يوسف أسامة نبيه

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