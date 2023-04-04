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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة والآثار تنظم ورشة عمل مهنية لبحث وتعزيز التعاون بين مصر والصين

ورشة عمل السياحة
ورشة عمل السياحة المصرية الصينية

تحت عنوان "السياحة المصرية الصينية" نظمت، اليوم، وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ورشة عمل مهنية، والتي شارك في جلستها الافتتاحية أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، و Hu Heping وزير الثقافة والسياحة الصيني والذي يقوم حالياً بزيارة رسمية لمصر، حيث يأتي تنظيم هذه الورشة لبحث وتعزيز التعاون السياحي بين مصر وجمهورية الصين الشعبية.

وقد شارك في الجلسة الافتتاحية وورشة العمل عدد من شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية، ووفد من دولة الصين يضم 22 من مُنظمي الرحلات وممثلي المنظمة الصينية لخدمات السياحة واللذين تستضيفهم الهيئة حالياً في زيارة تعريفية لمصر بالتعاون مع المكتب الثقافي السياحي بالسفارة الصينية في مصر.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذه الورشة تعد الأولى بين ممثلي شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية والصينية ومنظمى الرحلات الصينية بعد جائحة فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه كان قد تم الاستعداد والتنظيم لهذة الورشة خلال الوبينار الذي عُقد في شهر مارس الماضي بمقر المركز الثقافي الصيني تحت عنوان "الترويج للسياحة المصرية الصينية 2023" وشاركت به وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومكتب التبادل والتعاون الدولي بوزارة الثقافة والسياحة الصينية، والمركز الثقافي الصيني بالقاهرة، وشركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية والصينية، حيث التقي أكثر من 90 مُمثلا من القطاعين الحكومي والخاص من مصر وجمهورية الصين الشعبية حضورياً أو عبر تقنية الزووم.

وأضاف أنه تم خلال ورشة العمل استعراض الأنماط والمنتجات السياحية والمقومات السياحية والأثرية المتنوعة والفريدة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، والخدمات السياحية المقدمة بمصر وما يتم من جهود لرفع كفاءة وتحسين هذه الخدمات مما يتيح للسائح أن يعيش تجربة سياحية مميزة خلال زيارته للمقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى إطلاع الجانب الصيني على استعداد الشركات السياحية المصرية لاستقبال السائحين.

هذا بالإضافة إلى التعرف على متطلبات شركات السياحة الصينية بما يساهم في تنظيم برامج سياحية تلائم ورغبات ومتطلبات السائح الصيني.

 

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