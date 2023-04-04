بايدن يرفض التعليق علي محاكمة ترامب خلال فعالية حول الذكاء الاصطناعي

أفادت شبكة “إن بي سي” نيوز، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رفض الرد على أسئلة الصحفيين حول محاكمة الرئيس السابق، دونالد ترامب، خلال فعالية حول الذكاء الاصطناعي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه غير مذنب في قاعة المحكمة في مانهاتن، في 34 اتهاما متعلقة بتزوير السجلات التجارية والتآمر لدوره المزعوم في دفع مبالغ مالية لامرأتين في نهاية حملته الرئاسية لعام 2016.

وتم الكشف عن لائحة الاتهام، الأولى في التاريخ ضد رئيس سابق للولايات المتحدة، في جلسة موجزة أمام القاضي خوان ميرشان.

وفي وقت سابق من اليوم، اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن استدعاءه للمثول أمام القضاء حدثاً "سريالياً".

وقال ترامب قبل مثوله أمام محكمة مانهاتن: "سيعتقلونني ولا أصدق ذلك ومثولي أمام المحكمة سريالي"، أنني لا أستطيع أن أصدّق أن هذا يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية.