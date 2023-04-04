مؤسس أ ش أ: ناضلت مثلما ناضلتم وأعتز بما فعلته نقابتكم ونقابتي

قال محمد عبدالجواد منصور مؤسس وكالة أنباء الشرق الأوسط، في كلمته خلال احتفالية النقابة بمناسبة مرور ٨٢ على "ناضلت مثلما ناضلتم، وأعتز بما فعلته نقابتكم ونقابتي".

وأضاف مؤسس وكالة أنباء الشرق الأوسط "لم أكن اتخيل وأنا القادم من أقاصي الصعيد أن أكون مؤسسا لأكبر مؤسسة صحفية هي وكالة أنباء الشرق الأوسط، وأن أكون مقربا للرئيس السادات وأسرته والرئيس مبارك، دمتم فخرا لحرية الصحافة ولمصر.. كان الله في عونكم وسدد خطاكم وشكرا على هذا التكريم الذي لم أكن أنتظره وأتوقعه".



وكرمت نقابة الصحفيين عددا من المحررين العسكريين لوكالة أنباء الشرق الأوسط والذين شاركوا في تغطية حرب أكتوبر، وذلك مع الاحتفال مساء اليوم بذكرى العاشر من رمضان ومرور ٨٢ عاما على تأسيس النقابة .

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