عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤسس أ ش أ: ناضلت مثلما ناضلتم وأعتز بما فعلته نقابتكم ونقابتي

صدى البلد

قال محمد عبدالجواد منصور مؤسس وكالة أنباء الشرق الأوسط،  في كلمته خلال احتفالية النقابة بمناسبة مرور ٨٢ على "ناضلت مثلما ناضلتم، وأعتز بما فعلته نقابتكم ونقابتي".

وأضاف مؤسس وكالة أنباء الشرق الأوسط  "لم أكن اتخيل وأنا القادم من أقاصي الصعيد أن أكون مؤسسا لأكبر  مؤسسة صحفية هي وكالة أنباء الشرق الأوسط، وأن أكون مقربا للرئيس السادات وأسرته والرئيس مبارك، دمتم فخرا لحرية الصحافة ولمصر.. كان الله في عونكم وسدد خطاكم وشكرا على هذا التكريم الذي لم أكن أنتظره وأتوقعه". 


وكرمت نقابة الصحفيين عددا من المحررين العسكريين لوكالة أنباء الشرق الأوسط والذين شاركوا في تغطية حرب أكتوبر، وذلك مع الاحتفال مساء اليوم بذكرى العاشر من رمضان ومرور ٨٢ عاما على تأسيس النقابة .

 

IMG-20230404-WA0226
IMG-20230404-WA0226
IMG-20230404-WA0227
IMG-20230404-WA0227
IMG-20230404-WA0231
IMG-20230404-WA0231
IMG-20230404-WA0230
IMG-20230404-WA0230
IMG-20230404-WA0229
IMG-20230404-WA0229
IMG-20230404-WA0228
IMG-20230404-WA0228
IMG-20230404-WA0234
IMG-20230404-WA0234
IMG-20230404-WA0233
IMG-20230404-WA0233
IMG-20230404-WA0232
IMG-20230404-WA0232

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات منتظرة.. قرار عاجل من الكاف بشأن اشتباكات لاعبي الأهلي والهلال السوداني

ننشر جداول امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب المدارس بعد اعلانها في المديريات

انتهاء الهيمنة.. الصين توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي بعملة جديدة

الجو هيقلب بكرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

دول العالم تتخلى عن الدولار.. هل يلفظ الأخضر أنفاسه الأخيرة؟| حرب اقتصادية

قرار عاجل من كلوب ضد محمد صلاح قبل مباراة ليفربول ضد تشيلسي

إخلاء سبيل ترامب بعد تسوية الإجراءات المالية ودفع الكفالة اليوم

اعتبرها إهانة لرجولته.. عامل يقتل زوجته بـ10 طعنات بسبب رفضها معاشرته

ترشيحاتنا

15 قرارا اتخذته الرقابة المالية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي.. تفاصيل

المصري يباغت الزمالك بهدف ثالث في الوقت القاتل

يحيى قلاش: نتمنى للنقابة أن تظل البيت الدافئ الحر انتصارًا لحقوق الصحفيين

حكم استعمال الحقنة الشرجية أثناء الصيام.. مركز الأزهر يجيب

فرايبورج يطيح بـ بايرن ميونخ خارج كأس ألمانيا بانتصار قاتل

الثاني خلال ساعات.. زلزال عنيف يضرب تشيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل علاج للصدفية بدون أثار جانبية.. هاني الناظر يكشف التفاصيل

مطعم ياباني يحظر استخدام الهواتف لسبب غريب

مسلسل ستهم الحلقة 13.. هروب روجينا وظهور لافت لابنتها مريم

طريقة عمل الأرز الملون .. أحمر وأصفر وأخضر

فيديو

بعد الفيديوهات الخادشة.. موعد الحكم على البلوجر سلمى الشيمي|فما العقوبة المتوقعة ؟

مأساة إنسانية.. نجمة «الحاج متولي» تتسول وتفترش الأرض بعد انهيار منزلها "فيديوجراف"

ضربة قوية لـ الدولار عالميا.. ما سر الهبوط المفاجئ؟ |شاهد

عاطل لمدة سنتين..معلومات مثيرة عن الألماني هايكو هيرليتش الأقرب لقيادة الزمالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ