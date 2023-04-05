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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عمرها نصف قرن.. دورة الفلكي الرمضانية أقدم دورة كرة قدم في الإسكندرية

دورة الفلكي الرمضانية
دورة الفلكي الرمضانية

 

لم تشهد الإسكندرية في تاريخها دورة رمضانية أشهر من دورة الفلكي الرمضانية التي دشنها كابتن سيد الفلكي بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، تلك الدورة التي شهدت وجود الزعيم عادل إمام ونجم مصر أحمد الكاس وشحته وغيرهم.

انطلاقة البطولة عام 1976

بدأت دورة الفلكي عام 1976، واسقبلت شيخ المعلقين محمد لطيف والراحلان حمادة إمام أسطورة الزمالك والمعلق محمود بكر، إضافة إلى ثيو بوكير مدرب الإتحاد والزمالك السابقين.

مواعيد المباريات لم تتغير منذ نصف قرن

تقام مباريات دورة الفلكي الرمضانية بمساكن لامبروزو المتفرع من شارع قناة السويس الشهير، وتبدأ منافسات الدورة في نهار رمضان، على الأسفلت، حيث يتم تخطيطه ووضع عارضات عارضات المرمى استعدادا لانطلاق المنافسات بين مختلف الأحياء الشعبية بالإسكندرية.

سبب التسمية

يطلق عليها الفلكي نسبة إلى المرحوم السيد الفلكي منظم الدورة، والذي بدأها منذ عام 1976 كدعاية انتخابية قبيل انتخابات مجلس الشعب أنذاك ثم استمرت حتى يومنا هذا.

بطولة للأكاديميات لأول مرة بدورة الفلكي

وفي تصريحات لصدى البلد، قال كابتن محمد شاهين، أحد مؤسسي الدورة، إن دورة الفلكي الرمضانية هي الأشهر في الإسكندرية، والدورة هذا العام تضم نحو 40 فريقًا من مختلف الأعمار، ولأول مرة هناك دورة خاصة بالأكاديميات في سن الأشبال، وتبدأ الدورة هذا العام الساعة 2 صباحًا.

لطيف أشهر معلقي الدورة

وحول ذكرياته مع الدورة الأشهر، قال شاهين إن كابتن لطيف علق على أحد المباريات في هذه الدورة، وكان لها صدى كبير مع الجماهير، وكذلك كابتن ثيو بوكير أحضر فريق الاتحاد ولعب مباراة في هذه البطولة الغالية علينا جميعا.

وأشار شاهين إلى أن الأجواء المحيطة والجماهير الغفيرة التي تحضر المباريات تجعل هناك حالة من الإبداع والتنافس المتميز لدى الجميع.

وقال كابتن شكري أحد المنظمين، إن دورة الفلكي الرمضانية بدأت بالصدفة قبل نصف قرن  كدورة تنشيطية للدعاية الانتخابية لأحد المرشحين، حيث يتم استقدام فرق من مختلف الأحياء.

الكأس والشاذلي وساري أبرز النجوم 

وأضاف شكري أن الدورة أخرجت نجومًا مثل أحمد الكأس وأحمد الشاذلي نجم الكروم والزمالك وسيد الثعلبي ومجدي عزت من الكروم، وأسامة ميكا من الأوليمبي وغيرهم كثيرون.

واختتم شكري تصريحاته بان دورة الفلكي شهدت ميلاد نجوم كانوا الأشهر في عروس البحر قبل انتشار وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، ومعروفون بالاسم لدى الجمهور السكندري، والجميع ينتظر رمضان لمشاهدة مهارات لاعبي دورة الفلكي، التي تفرز كل عام نجومًا جديدة.

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