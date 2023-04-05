ملخص الحلقة 13 من مسلسلات رمضان| عمرو سعد يخسر درة بسبب سارة سلامة فى الأجهر وسهر الصايغ تنقذ مصطفى شعبان فى بابا المجال

شهدت الحلقة الثالثة عشر من المسلسلات التي تعرض ضمن موسم دراما شهر رمضان 2023 ، العديد من التطوراتوالأحداث، نقدم لكم ملخصًا كاملاً لما تم عرضه خلالها، من خلال التقرير التالي

1000 حمدالله ع السلامة

عرضت مساء اليوم الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة" والذي تخوض بطولته النجمة يسراوتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الثالثة عشرة العديد من الاحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا فور عودتهم من كنداوالتي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و "سامح" ويجسد دورهالفنان الشاب آدم الشرقاوي.

تبدأ الاحداث عندما يستنجد أكرم بجاره مجدي في محاولة لإنقاذهم واصلاح سيارته نعناعة التي أصيبت بـ "وشسلندر" واحضارها لدهشور، يتصل السائق امين الفنان محمود الليثي ويطلبون منه الحضور و يخبرهم انه في السلوم،يتصل حماصة بعلي بويكا و يخبره بما حدث معه بسبب سمير.

ويخبر احد رجال القرية أكرم و الدكتورة سميحة ان اطارات السيارة يتم تصليحها، تطلب سميحة من أبنائها التحدثبالعربية، يقوم اهل القرية بمساعدة اكرم وعلي في تركيب إطارات السيارة، يسقط سامح ارضاً و يعاني من ألم في الرأس،تتصل فوقية بقريبتها الدكتورة نيللي الفنانة مي دياب لمساعدة سامح بعد اصابته بـ"حول" في العين.

يسرا

الأجهر

شهدت أحداث الحلقه الثالثة عشر من مسلسل «الأجهر» للنجم عمرو سعد، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة.

وتمحورت أحداث الحلقه 13 من مسلسل «الأجهر» حول الإثارة والتشويق، من أهمها حديث «مصطفى الأجهر- عمروسعد مع شتا- محمد جمعة و"الويشى»، وخطته فى أن يحصل على أموال حتى يصبح مثل «عصران- عمرو عبدالجليل وأدهم الحوت- خالد زكى»، مع ذكر العامل الرئيسى بأن عصران، فهو همزه الوصل لرجوع حقه المهدور ووقتهايعرف ينتقم من الجميع .

ثم قابل «مصطفى الأجهر- عمرو سعد أدهم الحوت - خالد زكى»، وطلب منه أن يدخل في شراكة معه هو وعصران، لأنهدفهم واحد، وحاول «مصطفى الأجهر- عمرو سعد بطريقته إقناع أدهم الحوت - خالد زكى» بذلك وانتهت المحاورةبإقناعه بالفعل.

عمرو سعد

جميلة

أذيعت الحلقة ال 13 من مسلسل جميلة، اليوم، عبر عدد من القنوات الفضائية، وتقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج وعددكبير من النجوم.

وشهدت الحلقة العديد من الأحداث، ومنها قيام جميلة" ريهام حجاج “ بالشك فيما ادعته شيري ”يسرا اللوزي"، بشانضرب زوجها لها.

كما اكتشفت جميلة أن خطيبة أكرم لديها العديد من القضايا الخاصة بالسرقة والدعارة، أما شهيرة “سوسن بدر” فقد قامأحد الأشخاص بالسؤال عنها في المدرسة، وهو ما جعلها ترتبك ، وهو ما يؤكد أن هناك سرها تخفيه.

سوسن بدر

إكس لانس

أذيعت الحلقة 13 رمضان من مسلسل إكس لانس ، والذى يشهد عودة الفنان محمد سعد للدراما التليفزيونية .

وحملت الحلقة العديد من الاحداث ، ومنها وفاة السيدة التى تعمل لدي كلبز" أحمد فتحي " واوصته ان يقوم بتربيةابنها الوحيد .

فيما قام الحناوي “ محمد سعد ” باستغلال وفاة حماته ، وقام بدفن الجثه التى قام بدهسها بالسيارة ، فى المقابرالخاصة بحماته .

رشيد

أذيعت الحلقة 13 من مسلسل رشيد الذي يقوم ببطولته ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح، وحملت الحلقة العديد منالأحداث.

وجاءت أحداث الحلقة 13 من مسلسل رشيد مثيره ، حيث نجح رشيد “ محمد ممدوح ” فى انقاذ نجله قبل خضوعه الىجراحة لبيع أعضائه.

فيما وصلت الشرطة الى أمير ، وكانت المفاجأة ان صلاح “ خالد كمال ” على علم بمكانه ، وكان قد تواطه معه فى توريطرشيد فى جريمة القتل ، حيث يسعي حالياً للحصول على الذهب من رشيد والابلاغ عنه .

إما اسماء “ ريهام عبد الغفور ” فقد اصرت السيدة التى تعمل لصالحها على ان تذهب معها الى احد رجال الاعمال ،وكانت المفاجأة ان الشرطة توصلت لها من أجل الوصول الى رشيد .

بابا المجال

بدأت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل بابا المجال باحداث مثيرة حيث احتفت الحارة ورياض الخولي ببراءة مصطفىشعبان وخروجه من المستشفى، وخلال الاحتفال يقوم شقيق عارفة عبد الرسول بتوجيه السلاح إلى زين وضربه بالنارحتى يأخذ بثأر ابن شقيقته ولكن قامت سهر الصايغ بتبديل الطلق في السلاح، حتى لا يُقتل زين.

مذكرات زوج

بدأت أحداث الحلقة 13 من مسلسل مذكرات زوج بذهاب رؤوف (طارق لطفى) إلى المستشفى لزيارة نجله بعدما علم بأنهأغمى عليه أثناء التمرين، ليجد والدته شيرين (عائشة بن أحمد) بجانبه، وتخبرهم الطبيبة أنه سيمكث فى المستشفىيوما واحدا ويمكنه الخروج في اليوم التالي.

وتتحدث شيرين مع رؤوف حول مرض نجلهما، ومشاجراته في التمرين بسبب غيابه عن المنزل، فيؤكد لها رؤوف أنه مازال يعاني من الوحدة، وأن الوحدة خارج المنزل أسوأ بكثير من الشعور بها داخله، وأنه يفتقد وجوده معهم كثيرا.

رمضان كريم

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني احداث مثيرة، فمازالت المواقف الكوميدية تجمع بينصبري فواز وبيومي فؤاد.

وأبدع المطرب الشعبي محمود الليثي في دور الشيخ عمران واحيا ليلة من ليالي رمضان وق وسط حضور كبير لأهلالحارة.

علاقة مشروعة

شهدت الحلقة ١٣ من مسلسل علاقة مشروعة تطورا كبيرا في الأحداث وكشف المستور في حياة مي عمر وشقيقها.

بدأت الحلقة بتخليص ياسر جلال ابنته من يد صاحب مسابقة ملكة الجمال والحصول على الفيديوهات الخاصة بهاوضربه وحمايتها.

أجرت والدة داليا مصطفى العملية الجراحية ومرت بسلام في الوقت الذي تورط فيه نجلها في عملية تسليم مواد مخدرةوالوقوع أمام كمين شرطة.

علم ياسر جلال السر الذي كان يهدد بيه شريف شقيق مي عمر زوجته، بعدما سرب أوراق من شركته وطرده وأمره بعدمتهديدها مرة أخرى.

أقنع ياسر جلال مي عمر بإعادة أموال شريكه له والتنازل عن الفيلا والأموال، واكتشف أن سائقه لم يسرقها وكشف كلكذبها وإجهاض طفلهما وحاول الانفصال عنها فهددته بفضح أمره أمام أسرته.

عملة نادرة

شهدت الحلقة ١٣ من مسلسل عملة نادرة العديد من الاحداث المهمة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيلليكريم و وحماها "عبد الجبار" و الذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

تبدأ الاحداث عندما تظهر نادرة ورضيعها وهما يستقلان سيارة برفقة اخوها نبيل و بمساعدة دميانة، ويراهم مسعود ويعترض طريقهم مشهراً سلاحه في وجههم، ويؤكد عصام لوالدة حسن أبو عصايا ان عبد الجبار ليس له مصلحه فيقتله، و يؤكد واله على كلامه "لو أراد عبد الجبار قتلي حقاً لن يخطئ التصويب".

ويحتجز مسعود نادرة و اخوها نبيل امام عبد الجبار و علاء، ويأخذ عبد الجبار حفيده يوسف و يخبرهم بضرورةاختفائها عن الأنظار بحجة ذهابها لزيارة أهلها، ويصفع الشيخ الشاب عمر اخته رقية و يرفض زواجها من الأستاذ وينهره والده الضرير دفاعاً عن ابنته.

ويجلس حسن أبو عصايا بصحبة ولده عصام و يخبره بظنونه تجاه اخوه عطية و ولده، ويؤكد له عصام انه فيحمايته، ويخبر عبد الجبار سكينة بما حدث و تهلل فرحة بيقظة مسعود، وترفض إسراء تصديق كلام علاء بترك نادرةلرضيعها بسبب زيارتها لأهلها.

نيللى كريم

الهرشة السابعة

شهدت الحلقة ١٣ من مسلسل الهرشة السابعة التي طرحت باسم "بداية البدايات" العديد من التجديد في حياة الأبطال.

فيما يخص أمينة خليل "نادين" فعادت للعمل مرة أخرى برفقة محمد كيلاني وأجرت تجديدات في شكلها، واستضافتهفي منزلها ليكونضيف حلقة بودكاست الذي تقدمه والتعرف على طفليها.

ونفذ محمد شاهين "آدم" اتفاقه على الإقامة في شقة نادين خلال الإجازة الأسبوعية فيما تنطلق هي لتمضية الوقتبمفردها وبدأ يشعر بالحنين في غيابها داخل المنزل.

وفي الوقت نفسه عبرت مهندسة الديكور التي تعمل معه عن افتقادها له أثناء تواجده مع ابنيه ما ينذر ببدء علاقةعاطفية بينهما.

أمينة خليل

ليل أم البنات

شهد مسلسل ليل أم البنات الحلقة 13 تطورا جديدا فى الأحداث حيث تقرر ياسمين جمال مساعدة "جمال" محمد أحمدماهر خاصة أنها تقع فى حبه واقترح عليه أن يعمل فى الشركة مع والدها عزت "محمد عبد الجواد " وعمها راضى"ياسر على ماهر " الذى تم حبسه فى قضية تزوير.

وتتفق ليل "سهير رمزى" مع والدة عريس ابنتها أن يكون هناك شقه خاصة بهما بعيدا عن شقة حماتها كما أنها قرر أنتصطحب بناتها من أجل الوقوف بجوار شقيقتهن التى تجرى عملية جراحية دقيقة والتى تقوم بدورها منة عرفة.

ويوجه زين "محمد مهران" اللوم إلى والده بسبب ما وصل اليه من شعور بالضياع بع زواج والدته من شخص آخر انشغال والده عنه.

سهير رمزى

رسالة الإمام

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13 تطورا جديدا فى الأحداث حيث يقف الإمام الشافعى "خالد النبوى" فى وجه قواتوالى الفسطاط ليمنعه من الدخول بقوة على حسنة "أروى جودة" فى محلها حيث كانت تقوم بعلاج أحد هاربين منقوات الوالى المطلب "وليد فواز".

بينما تتذكر هند "سلمى أبو ضيف" بعض الذكريات الخاص بها والتى تفتقد فيها والدتها التى رحلت تنها فى سن مبكروهو ما دفعها للعيش مع خالها جلال الدين وتتذكر أيضا كيف تعرفت على عمرو "رامز أمير" الذى ساهم فى تعليمهاالكثير من الأمور فى حياتها.

ويخطف أمير صلاح الدين الأنظار إليه بعد أن ألقى الشعر بطريقة غنائية بينما يبحث الإمام الشافعى عن ابنه محمدالذى تم إلقاء القبض عليه بعد إن كان يرغب فى مساعدة سيدة عجوز.

ستهم

شهد مسلسل ستهم الحلقة 13، توالي الأزمات التي تواجهها ستهم، الشخصية التي تقدمها النجمة "روجينا"، وتمكشف سرها من قبل "أبو غريب" أحد العاملين في مستودع الفول، بل حاول التعدي عليها، والتحرش بها، لولا وجودشقيقه أشرف، الذي ضربته بالعصا على رأسه وأفقده الوعي، ومن ثم تستطيع ستهم "روجينا"، الهرب من جديد إلىمكان آخر.

وشهدت الحلقة ظهور لافت لـ"مريم أشرف زكي"، الابنة الصغرى للفنانة روجينا والفنان أشرف زكي فى أولى خطواتهافي مجال التمثيل، وتقدم شخصية" بوسي"، أحد الفتيات المشردات في الشارع بسبب انفصال الأهل، حيث تعيش معزوجها أمها، والتي هربت منه بسبب ضربه لها وقسوته عليها، مما جعلها تهرب للشارع وتعمل لكي تعيش، وهنا يلقيالمسلسل الضوء على مشكلة كبيرة نعاني منها في الوقت الحالي، وهي مشكلة أطفال الشوارع.

كما تلجأ ستهم "روجينا"، لبوسي "مريم أشرف زكي"، بعدما تستطيع الهروب من أبو غريب، وبالفعل تستطيع بوسيمساعداتها، كما تكشف سرها، وأن ستهم "روجينا"، ليس رجل بل انثى، ارتدت ثوب الرجال، وتقرر ستهم، أنها سوفتعيش في المجتمع كأنثى ارتدت ثوب الرجال، وليست رجل، وبالفعل تحاول بوسي مساعدتها، وتأخذها لمكان ملئبالزبالة "خرابه" لكي تنام فيه.

ستهم

الكبير أوى

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 13، تطورات في الأحداث بطريقة كوميدية، بعد عرض الحلقة، عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 13، يلعب ابن الكبير (العترة) في مباراة كاراتيه مع أحد زملائه في المدرسة،لكنه يخسرها، ثم يقوم بضرب زميله بعد المباراة.

يذهب أهل الطفل إلى الكبير (أحمد مكي) ويشتكونه، ويخبرهم الكبير أنه سيتحمل تكاليف العلاج.

يصطحب الكبير ابنه العترة إلى الطبيب (بيومي فؤاد) ويخبره بضرورة إيجاد حل في مشكلة جسم ابنه الكبير، فيعطيهتركيبة دواء كي يشرب منها.

وعندما يشرب العترة تركيبة الدواء يتحول إلى رجل مسن (الفنان محمد محمود) وتختتم أحداث الحلقة 13 لمسلسلالكبير أوي 7.

سوق الكانتو

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل “سوق الكانتو” العديد من الأحداث المشوقة حيث وافقت شيرين والدة راوية “ميعز الدين” على الزواج من طه القماش “أمير كرارة”.

بينما يتم حرق الدكان الاحمر ليلة زواج فاطمة، ويقوم فتحي عبد الوهاب، بالدخول وسط النيران في محاولة لانقاذ اوراقمهمة كان قد تركها داخل الدكان.

بينما تعلم سلوى عثمان، خبر وفاة والدها "عبد العزيز مخيون" اثناء اندلاع الحريق في الدكان الاحمر.

الصفارة

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "الصفارة" العديد من الاحداث المشوقة، حيث قرر شفيق التخلص من الصفارةبمساعدة شقيقه وجيه "طه الدسوقي"، واعادتها لـ عم محمد الجنايني "محمد محمود".

ويجد الثنائي صعوبة في البحث عن عم محمد لأنهم لا يعرفون عنه شيئًا غير اسمه فقط وانه يرتدي طاقية خضراء، وتنقلالثنائي بين محافظات مصر، في محاولة للوصول له وسط اجواء ومواقف كوميدية.

جعفر العمدة

انتهت الحلقة 13 من مسلسل جعفر العمدة على قيام بلال شامة بزيارة والده سيف وذلك في وجود محمد رمضان .

و ذهب محمد رمضان برفقه سيف ليصالحه على والدته ؛ وأثناء تواجده تفاجاوا بطرق الباب ليجدوا انه بلال شامة .

في المقابل ذهبت ثريا الي احدى الرجال للبحث عن نجلها واعطت له العديد من الاموال .

محمد رمضان

الكتيبة 101

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل الكتيبة 101 قيام فتحي عبد الوهاب والذي يجسد شخصية الدكتور وحيد أحد عناصر الجماعات الإرهابية بطلب مقابلة آسر ياسين والذي يجسد شخصيته المقدم خالد أحد ضباط المخابرات الحربية.



ويبدو أن حلقة غدا من مسلسل الكتيبة 101 سوف تشهد مواجهة قوية بين فتحي عبد الوهاب وآسر ياسين، بعد ذهاب فتحي عبد الوهاب (الدكتور وحيد) إلى مقر المخابرات وطلب مقابلة المقدم خالد (آسر ياسين).