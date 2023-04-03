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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الكتيبة 101 الحلقة الثانية عشر.. مقتل وفاء عامر علي أيدي الجماعات الإرهابية

وفاء عامر
وفاء عامر

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل الكتيبة 101 مقتل وفاء عامر والتي تجسد شخصية إحدي سيدات سيناء المتعاونات مع قواتنا المسلحة.

وجاء مقتل وفاء عامر علي أيدي الجماعات الإرهابية بعد انضمام الدكتور وحيد أو “حكيم” الذي يجسد دوره فتحي عبد الوهاب واقترح بقتل أهل سيناء الذين يتعاونوا مع قواتنا المسلحة.

وقامت الجماعات الإرهابية بتصوير لحظه إطلاق الرصاص علي السيدة السيناوية لإستخدامها في الإعلام.

 

نبذة عن مسلسل الكتيبة 101 


ويعتبر مسلسل الكتيبة 101، إمتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة ، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

 

أحداث مسلسل الكتيبة 101 


ويتناول مسلسل الكتيبة 101 بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في العريش وسيناء، وسيرة الشهداء العطرة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها، تلبية للقسم الذي أقسموه على أنفسهم.

وظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب.

 

أبطال مسلسل الكتيبة 101


ويشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم  فتحي عبدالوهاب، والفنان أحمد صلاح حسني كضيف شرف، والنجمة وفاء عامر وعدد كبير من النجوم، من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح.

مقتل وفاء عامر وفاء عامر الكتيبة مسلسل الكتيبة 101 عمرو يوسف

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