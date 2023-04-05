محامي عبد الله السعيد يكشف مفاجأة بشأن قضية اللاعب مع الأهلي

كشف هاني زهران، محامي عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز تفاصيل قرار محكمة استئناف القاهرة بشأن بطلان حكم مركز التحكيم الرياضي المتعلق بتغريم اللاعب 2 مليون دولار لصالح الأهلي.

وقال “زهران” في اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع على فضائية “الحدث اليوم”: “ماشين في هذه القضية بقالنا أكثر من عامين أمام المحكمة الرياضية الدولية والقضاء المصري”.

وأضاف: “لما النادي الأهلي رفع دعوى حجز على أموال اللاعب. قمنا برفع دهوى لرفع الحجز ودعوى أخرى ببطلان أمر التنفيذ ودعوى ببطلان حكم التحكيم”.

وتابع: “هو حكم نهائي استئناف ببطلان حكم مركز التحكيم الرياضي وسيتم رفع الحجز على أموال اللاعب وأرصدته في البنوك”.

واستطرد: “روحنا إلى المحكمة السويسرية وقضت المحكمة بتغريم الأهلي 19 ألف و500 فرنك سويسري لصالح اللاعب في شهر يناير الماضي”.

وأردف: “المحكمة الرياضية الدولية قضت ببطلان حكم مركز التسوية وتعويض اللاعب عن الأضرار الأدبية والمادية التي تعرض لها”.