عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرو إدارات أسوان يتابعون العملية التعليمية والإختبارات الشهرية بمدارس المحافظة

أنشطة تعليمية بتعليم
أنشطة تعليمية بتعليم أسوان

واصل مديرو الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان نشاطهم اليومى بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس المختلفة بنطاق المدن والمراكز، وذلك بناءً على توجيهات عبد الكريم لطفى، وكيل الوزارة.

وقام أحمد سلامة، مدير إدارة كوم أمبو التعليمية ، وأعضاء لجنة ضبط الأداء المكونة من “عضو من المرحلة - شئون قانونية - متابعة فنية”، بتفقد مدارس الشهيد عبد العزيز حسان الابتدائية ومدرسة خفية العتمور ومدرسة العتمور بحري الإعدادية.

وتابعت اللجنة اختبارات شهر مارس، وتفقدت النظافة العامة، ووجهت بتلافى بعض السلبيات التى تم رصدها.

13 معلومة عن المنطقة الحرفية بالجنينة والشباك بنصر النوبة في أسوان

موعد أذان المغرب في أسوان 14 رمضان

سير العملية التعليمية 

فيما تفقد الدكتور محمد حسين، مدير إدارة إدفو التعليمية، مدارس “الشماخية الابتدائية القديمة - الشهيد سعيد عبد العزيز الابتدائية - المعمارية الإعدادية الجديدة - الشماخية الإعدادية”، حيث اطمأن على سير العملية التعليمية وانضباط والتزام العاملين ومتابعة اختبارات شهر مارس بهذه المدارس، والاستعداد لأداء المهام الأدائية للمرحلة الابتدائية.

بينما قام صالح عبد النظير، وكيل إدارة دراو التعليمية، ‏بمتابعة مدرستى ‏الحربياب الابتدائية والإعدادية. 

وقدم وكيل الإدارة التهنئة للجميع بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن شهر رمضان شهر العمل والاجتهاد، وأنه يجب على الجميع الانضباط والالتزام في الحضور، وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بخصوص الامتحانات، مع ضرورة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى.

وتابع وكيل الإدارة امتحانات مادة العلوم لشهر مارس لصفوف النقل الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمدرسة الحربياب الابتدائية، وأداء طلاب الصف الأول والثانى الإعدادى مادة الدراسات الاجتماعية، حيث اطمأن على سير وانتظام الامتحانات وعدم وجود أي معوقات، كما تابع دفاتر تحضير المعلمين، والحضور والانصراف والأعمال الإدارية وأعمال النظافة وإجراءات الأمن والسلامة وحجرات الأنشطة والمكتبة والحديقة، وشاهد الشتلات المزروعة، موجهاً شكره وتقديره للاهتمام بزراعة الأشجار ورعايتها.

تعليم أسوان تواصل عرض سلسلة فوانيس رمضان وصحابيات في رحاب النبي

أسوان .. إزالة مخالفات طواحين الذهب بالمنطقة الصناعية بالعلاقى

أنشطة تعليمية

ونظمت إدارة نصر النوبة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان ندوة توعوية عن “ترشيد استهلاك الطاقة”، بمدرسة الشيخ مرسى علي الإعدادية، بحضور يسرى جلال، وكيل إدارة نصر النوبة، ورؤساء أقسام الخدمات التربوية والتدريب والعلاقات العامة.

ويأتي ذلك فى إطار المبادرة العالمية “ساعة الأرض” لعام 2023، وبناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتنفيذاً لتوجيهات عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان التربية والتعليم اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

بعد قرارات مرتضى منصور النارية.. نجم الزمالك يُفاجئ الجميع برد صادم

أبوها رفض ارتباطهما.. ضبط المتهم بالتعدي على فتاة بمدينة نصر|التفاصيل الكاملة

بفرمان رئيس النادي| من هم اللاعبون المجمدون في الزمالك لنهاية الموسم

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

تسريب عقد أحمد بلحاج مع الزمالك يكشف مفاجآت بالجملة

أخبار الرياضة| إمام عاشور إلى الأهلي بفرمان كولر.. ورد صادم من نجم الزمالك.. وجماهير الأبيض تتحدى مرتضى منصور

طالبة تهرب من فضيحة صورها لتفقد عذريتها بالقاهرة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

13 معلومة عن المنطقة الحرفية بالجنينة والشباك بنصر النوبة في أسوان

ترشيحاتنا

في أزمة نهائي الكأس.. بيراميدز يتحدى والأهلي يتمسك واتحاد الكرة يرفض التأجيل

بسبب التصعيدات الأخيرة.. تركيا تعلن عن توقف رحلاتها الجوية لـ السليمانية

مدبولي: التراث الثقافي والأثري والفكري الثري يدفع مصر لاستكمال إسهاماتها التنويرية

خير الصداق أيسره.. كيف طبق النبي هذا فى زواج ابنته فاطمة الزهراء

21 ألف إسترليني.. حكم نهائي يلزم الفنان أحمد عز بقضية مصروفات توأم زينة

بيان عاجل لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام المسجد الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الست لما بتحلو.. رضوى الشربيني تثير الجدل بصورة جديدة

في أول ظهور لها.. انهيار والدة دينا الشربيني بجنازة زوجها

البحر يٌلقي بسمكة وزنها 400 كيلوجرام على شاطئ في أيرلندا.. شاهد

بـ 44 ألف جنيه.. فاتورة تصفيف شعر تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

مفيش غش والتصحيح إلكتروني.. 20 معلومة تلخص تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

إنها من الطوافات.. قطة تداعب إماما يتلو القرآن في صلاة التراوح| فيديوجراف

هبوط الدولار ومفاجأة في سعر الذهب.. تفاصيل

ماذا فعل مرتضى منصور عقب هزيمة الزمالك من المصري؟| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ