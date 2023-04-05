مديرو إدارات أسوان يتابعون العملية التعليمية والإختبارات الشهرية بمدارس المحافظة

واصل مديرو الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان نشاطهم اليومى بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس المختلفة بنطاق المدن والمراكز، وذلك بناءً على توجيهات عبد الكريم لطفى، وكيل الوزارة.

وقام أحمد سلامة، مدير إدارة كوم أمبو التعليمية ، وأعضاء لجنة ضبط الأداء المكونة من “عضو من المرحلة - شئون قانونية - متابعة فنية”، بتفقد مدارس الشهيد عبد العزيز حسان الابتدائية ومدرسة خفية العتمور ومدرسة العتمور بحري الإعدادية.

وتابعت اللجنة اختبارات شهر مارس، وتفقدت النظافة العامة، ووجهت بتلافى بعض السلبيات التى تم رصدها.

سير العملية التعليمية

فيما تفقد الدكتور محمد حسين، مدير إدارة إدفو التعليمية، مدارس “الشماخية الابتدائية القديمة - الشهيد سعيد عبد العزيز الابتدائية - المعمارية الإعدادية الجديدة - الشماخية الإعدادية”، حيث اطمأن على سير العملية التعليمية وانضباط والتزام العاملين ومتابعة اختبارات شهر مارس بهذه المدارس، والاستعداد لأداء المهام الأدائية للمرحلة الابتدائية.

بينما قام صالح عبد النظير، وكيل إدارة دراو التعليمية، ‏بمتابعة مدرستى ‏الحربياب الابتدائية والإعدادية.

وقدم وكيل الإدارة التهنئة للجميع بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن شهر رمضان شهر العمل والاجتهاد، وأنه يجب على الجميع الانضباط والالتزام في الحضور، وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بخصوص الامتحانات، مع ضرورة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى.

وتابع وكيل الإدارة امتحانات مادة العلوم لشهر مارس لصفوف النقل الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمدرسة الحربياب الابتدائية، وأداء طلاب الصف الأول والثانى الإعدادى مادة الدراسات الاجتماعية، حيث اطمأن على سير وانتظام الامتحانات وعدم وجود أي معوقات، كما تابع دفاتر تحضير المعلمين، والحضور والانصراف والأعمال الإدارية وأعمال النظافة وإجراءات الأمن والسلامة وحجرات الأنشطة والمكتبة والحديقة، وشاهد الشتلات المزروعة، موجهاً شكره وتقديره للاهتمام بزراعة الأشجار ورعايتها.

أنشطة تعليمية

ونظمت إدارة نصر النوبة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان ندوة توعوية عن “ترشيد استهلاك الطاقة”، بمدرسة الشيخ مرسى علي الإعدادية، بحضور يسرى جلال، وكيل إدارة نصر النوبة، ورؤساء أقسام الخدمات التربوية والتدريب والعلاقات العامة.

ويأتي ذلك فى إطار المبادرة العالمية “ساعة الأرض” لعام 2023، وبناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتنفيذاً لتوجيهات عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.