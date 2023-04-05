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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب مشكلة في القلب.. رئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني يدخل العناية المركزة

سيلفيو برلسكوني
سيلفيو برلسكوني

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، عن نقل الأخير إلى المستشفى بسبب مشكلة في القلب.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال المتحدث إن برلسكوني، البالغ من العمر 86 عامًا، نقل إلى قسم العناية المركزة في قسم جراحة القلب بمستشفى سان رافاييلي في ميلانو، شمالي إيطاليا، حيث يتلقى الرعاية بشكل روتيني.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إن زعيم حزب فورزا إيطاليا سمح له بالدخول صباح اليوم الأربعاء، حيث إن حالته "مستقرة".

وعانى برلسكوني، من نوبات قلبية متكررة منذ إصابته بفيروس كورونا في عام 2020 وقضى أربعة أيام في نفس المستشفى الشهر الماضي قبل أن يخرج في 30 مارس.

وخضع برلسكوني الذي دخل السياسة لأول مرة عام 1994، أيضًا لعملية جراحية في القلب عام 2016 وتغلب على سرطان البروستاتا، الذي وصفه بأنه "كابوس استمر لأشهر''.

وتولى برلسكوني رئاسة الوزراء 4 مرات منذ 1990، كما هيمن على الحياة العامة لسنوات من خلال امبراطوريته الاعلامية والرياضية.

واستبعد من مجلس الشيوخ في نوفمبر 2013 إثر ادانته بتهمة تهرب ضريبي، ومُنع من المشاركة في الانتخابات النيابية ست سنوات، لكنه أنتخب في البرلمان الأوروبي في 2019.

سيلفيو برلسكوني المستشفى القلب فيروس كورونا جراحة القلب العناية المركزة

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