نشر اللاعب أحمد حسن تدوينة جديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: "الاتحاد السكندري يجدد عقد مابولولو لمدة 3 مواسم مقبلة".

وفاز فريق الاتحاد السكندري على نظيره طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، الثلاثاء، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري.

وأحرز أهداف الاتحاد السكندري كل من: مابولولو هاتريك في الدقيقة 13، والدقيقة 34 من ركلة جزاء، والدقيقة 45، والهدف الرابع خالد الغندور في الدقيقة 75.

بينما أحرز أهداف طلائع الجيش فى شباك الاتحاد السكندري كريم طارق في الدقيقة 28، ومحمود وادي في الدقيقة 64، وإسلام محارب في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 36 نقطة، فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ 13 برصيد 17 نقطة.