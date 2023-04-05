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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد بدير: اتنصب عليا في أجر مسلسل وأخدت شيكات بدون رصيد|فيديو

أحمد بدير
أحمد بدير

كشف الفنان الكبير أحمد بدير، عن تعرضه لوقائع نصب من قبل أحد المنتجين لمسلسل شارك فيه خلال بداية عمله في المجال الفني، مضيفًا: "أنا اتنصب عليا في مسلسل".

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وأوضح "بدير"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المنتج لهذا المسلسل وبعد الانتهاء من تصوير المشاهد كتب شيكات له وكانت بدون رصيد، متابعًا: "نصب علينا كلنا وكلنا خدنا شيكات بدون رصيد".

وأشار الفنان أحمد بدير، إلى أن هذا المنتج الذي أنتج أحد المسلسلات لم يعد يقدم أعمالاً الآن، قائلا: "هذا المنتج هربان الآن، وصدر ضده بعض الأحكام القضائية"، منوها بأن المنتج سمير خفاجي يمثل له أهم منتج مصري في القطاع الخاص كان قامة كبيرة وقدم نجوماً كثيرة جدًا وكان شخصية عظيمة.

 

أحمد بدير حبر سري أسما إبراهيم المسلسلات

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