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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية توجه اتهامات خطيرة لأمريكا..والسبب أوكرانيا

صدى البلد

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء، إن موسكو وواشنطن في المرحلة الساخنة من الحرب لأن النازيين الأوكرانيين يحاربون بسلاح أمريكي.

ووصف لافروف محاولات الغرب لنقل المواجهة من أوكرانيا إلى القوقاز بأنه أمر غير مقبول.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو ستفعل كل شيء لتمنع تزويد أوكرانيا بذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت زاخاروفا اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول تلافي توريد واستخدام ذخيرة باليورانيوم المنضب في دونباس وأوكرانيا: "أود التأكيد مرة أخرى أننا سنبذل قصارى جهدنا لضمان منع أي أحد من اتخاذ هذه الخطوة غير المسؤولة".

ونددت روسيا في وقت سابق، بإعلان نائبة وزير الدفاع البريطانية، أنابيل جولدي، عن استعداد بلادها مد كييف بذخيرة وأسلحة اليورانيوم المنضب.

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