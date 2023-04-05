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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال اجتماعها مع مكارثي..رئيسة تايوان تتحدي الصين وتسعي لتوطيد علاقتها مع واشنطن

صدى البلد

نشرت رئيسة تايوان تساي إنج وين عبر صفحتها الرسمية "تويتر" اليوم الأربعاء، تغريده تشكر فيها رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي حيث قالت، "شكرا لك من أجل الترحيب الحار. إنه لمن دواعي سروري أن أعود إلى أمريكا من جديد والاستمتاع بأشعة شمس كاليفورنيا حيث نعمل على تقوية الروابط بين تايوان والولايات المتحدة".

وقد بدأت تساي إنج وين رحلتها إلي أمريكا في بداية هذا الأسبوع، وقد أثارت تلك الرحلة غضب الصين التي حذرت من لقاء تساي ومكارثي قائلة، إن واشنطن تتعدي خطوطها الحمراء مع تايوان.

وقد رصدت وزارة الدفاع التايوانية، 20 طائرة عسكرية صينية وثلاث سفن في جميع أنحاء الجزيرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان، وفقا لصحيفة “تايوان نيوز” المحلية، أنه "من بين 20 طائرة، عبرت طائرة بدون طيار من طراز هاربين، الخط الأوسط لمضيق تايوان، بينما دخلت سبع طائرات مقاتلة من طراز Shenyang J-16 وطائرة مضادة للغواصات من طراز Shaanxi Y-8 الجزء الجنوبي الغربي من الجزيرة". 

وقالت وزارة الخارجية الصينية، إنها ستتخذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن مصالح شركاتها العاملة في الولايات المتحدة.

وأضافت الخارجية الصينية، في بيان لها اليوم، أن بكين ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية للدفاع عن مصالحها بوجه العقوبات الأمريكية.

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