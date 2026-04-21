بفستان جلد.. أمينة خليل تبرز جمالها عبر إنستجرام

حرصت الفنانة أمينة خليل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت أمينة خليل في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستان جلد باللون البرجندي مع أكسسوارات باللون الذهبي وحذاء اسود .

أما من الناحية الجمالية، بدت أمينة خليل بتسريحة شعر الذيل حصان،ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة والغير مبالغ فيها.

وكانت قد جهت الفنانة أمينة خليل رسالة الي الدول العربية بعد ضرب ايران لقواعد الأمريكية في الخليج.

وكتبت أمينة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: “حقيقي بدعي من قلبي بالسلام لكل العالم العربي..خلوا بالكم علي نفسكم وعيالكم وعلي حبايبكم وجيرانكم”.

وتابعت: “وخلوا ايمانكم في ربنا كبير ربنا يصبّركم ويعديها على خير ان شاءالله خير يارب”.