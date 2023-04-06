خان الزعفران في رحاب جامعة عين شمس .. اليوم

تنظم اليوم رابطة خريجي جامعة عين شمس أمسية رمضانية مميزة بعنوان "خان الزعفران" وذلك بساحة الحرم الرئيسي للجامعة اعتبارًا من اليوم ٦ أبريل الموافق ١٥ من رمضان ١٤٤٤.

أوضحت جامعة عين شمس أن الامسية تقام تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وبإشراف عام الدكتورة شهيرة سمير -المدير التنفيذي لقطاع التعاون الدولي وإشراف وتنظيم الدكتورة ريم الكباريتي مدير إدارة روابط الخريجين بالجامعة.



وتقام الأمسية الرمضانية في أجواء تاريخية و شرقية مستلهمة أجواء شارع المعز وتتضمن الأمسيات الرمضانية باقة متنوعة من الأنشطة والفاعليات من الساعة الثامنة والنصف مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل .

أوضحت الجامعة في بيان لها أنه يستطيع مرتادو خان الزعفران الاستمتاع بسحور رمضاني من أشهى الأطباق الشرقية وعلى أنغام التخت الشرقي لفرقة كلية التربية النوعية و كورال أون بقيادة المايسترو محمود صابر، بالإضافة إلى الاستمتاع بعروض التنورة ، إلى جانب فرصة الاستمتاع بجلسات التصوير مع شخصيات رمضانية شهيرة و في ساحة الحرم الرئيسي المميزة وبجوار قصر الزعفران .

الجدير بالذكر أن خان الزعفران يفتح أبوابه لاستقبال خريجي الجامعة بالإضافة إلى منسوبي الجامعة من وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.