عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خان الزعفران في رحاب جامعة عين شمس .. اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم اليوم  رابطة خريجي  جامعة عين شمس أمسية رمضانية مميزة بعنوان "خان الزعفران" وذلك بساحة الحرم الرئيسي للجامعة اعتبارًا من اليوم ٦ أبريل الموافق ١٥ من رمضان ١٤٤٤.

أوضحت جامعة عين شمس أن الامسية تقام  تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة  وبإشراف عام  الدكتورة شهيرة سمير  -المدير التنفيذي  لقطاع التعاون الدولي   وإشراف وتنظيم الدكتورة ريم الكباريتي مدير إدارة روابط الخريجين بالجامعة.


وتقام الأمسية الرمضانية في أجواء تاريخية و شرقية مستلهمة أجواء شارع المعز وتتضمن الأمسيات الرمضانية باقة متنوعة من الأنشطة والفاعليات من الساعة الثامنة  والنصف مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل .

أوضحت الجامعة في بيان لها أنه  يستطيع مرتادو خان الزعفران الاستمتاع بسحور رمضاني من أشهى الأطباق الشرقية وعلى أنغام التخت الشرقي لفرقة كلية التربية النوعية و كورال أون بقيادة المايسترو محمود صابر،  بالإضافة إلى الاستمتاع بعروض التنورة ، إلى جانب فرصة الاستمتاع بجلسات التصوير مع شخصيات رمضانية شهيرة و في ساحة الحرم الرئيسي المميزة وبجوار قصر الزعفران  .

الجدير بالذكر أن خان الزعفران يفتح أبوابه لاستقبال خريجي   الجامعة  بالإضافة إلى منسوبي الجامعة من وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية محمود المتيني Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات صائماً| القصة الكاملة لوفاة مدير أمن بورسعيد قبل الإفطار مع عائلته بلحظات

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة شم النسيم بالقانون

مفاجأة بشأن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس .. فيديو

وقع رسمياً .. إعلامي شهير يكشف تفاصيل انتقال لاعب الزمالك إلى بيراميدز

البحوث الفلكية تعلن مواعيد هلال شهر شوال... وهذه مواعيد صلاة عيد الفطر

من يملك 187 ألف جنيه بالبنك «فقير»| تعرف على النصاب الشرعي لزكاة المال

عاجل .. أليو ديانج يغادر الأهلي نهاية الموسم.. تفاصيل

تعليق ساخر من نجم الزمالك السابق على فشل المفاوضات مع المدير الفني الجديد

ترشيحاتنا

12 يوما كاملة|موعد عيد الفطر المبارك 2023 فلكيا وإجازات شهر أبريل المتبقية

السودان .. بيان عاجل من البرهان بعد تأجيل توقيع الاتفاق السياسي

قرار حاسم من مرتضى منصور ضد اللاعبين وسبب رحيل مدرب الزمالك الجديد

القاهرة تخوض معركة دولية للفوز بمنصب خسرته منذ 6 سنوات.. القصة الكاملة

حترجعلك تاني .. مبادرة جديدة لاستبدال أو استرداد تكلفة الساعات المسروقة

حلويات رمضان.. طريقة تحضير البقلاوة على أصولها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابننا جه.. ظهور رئيس وزراء باكستان السابق بـ"جردل" على رأسه|شاهد

حلويات رمضان.. طريقة تحضير البقلاوة على أصولها

بلا رحمة.. مستوطن إسرائيلي يطلق الرصاص على طفل فلسطيني|شاهد

لا تتجاهلها .. تناول هذه الأطعمة في رمضان لصحة البنكرياس

فيديو

مابيعرفش يغني.. حمو بيكا يفتح النار على عمر كمال وحسن شاكوش وهاني شاكر|فيديوجراف

علاج شيرين الطحان على نفقة المتحدة | ما مرضها ؟

أبوها رفضه.. تفاصيل غريبة في جريمة مدينة نصر| تغطية خاصة

حقيقة تأجيل نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز | تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ