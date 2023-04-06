الأهلي يدخل في مفاوضات جادة مع "إمام عاشور" .. واللاعب يرحب

فجَرَ الإعلامي إسلام صادق ، مفاجأة كبرى بشأن إمام عاشور لاعب وسط الزمالك السابق ، و ميتييلاند الدنماركي الحالي ، بالموسم القادم .

و قال "صادق" عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" : " الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع إمام عاشور لاعب وسط ميتييلاند الدنماركي ، لضمه إلى القلعة الحمراء بالموسم المقبل ، و تولى المفاوضات أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر ".

وأضاف : " تم عرض بعض الفيديوهات لإمام عاشور بالعديد من مبارياته مع الزمالك على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي و أبدى إعجابه بقدرات اللاعب ، كما أن "عاشور" رحب بالانضمام للقلعة الحمراء بدءًا من الموسم المقبل ".