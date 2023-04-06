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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ابننا جه.. ظهور رئيس وزراء باكستان السابق بـ"جردل" على رأسه|شاهد

عمران خان
عمران خان

انتشر مقطع فيديو لرئيس الوزراء الباكستاني السابق «عمران خان» وهو يتحرك في طوق مشدد من الحراسة الخاصة يرتدون الدلاء فوق رؤوسهم خوفًا من الرصاص.

الأمر الذي أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مشهد لم نراه سوى في مسلسل المداح يشتهر بإفيه "ابننا جه".

وزار رئيس وزراء باكستان السابق المحكمة طالبًا بتمديد الكفالة في 3 من القضايا المتعددة المسجلة ضده، أبرزها قضية توشاخانا (الخزانة)، حيث كان مرتديًا دلوًا على رأسه.

بمجرد أن انتشر الفيديو على نطاق واسع، قام مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الهند وباكستان بالسخرية من جبن عمران وخوفه من الاغتيال.

كتب أحد رواد السوشيال ميديا ساخرًا: "رئيس وزراء باكستان السابق «عمران خان» ذهب لمحكمة مكافحة الإرهاب في لاهور، وسط إجراءات أمنية مشددة مع دروع واقية من الرصاص تحيط به ودلو على رأسه، الدلو مصنوع من لوح البولي كربونات المقاوم للرصاص، لحماية عمران خان".

باكستان عمران خان رئيس وزراء باكستان ابننا جه المداح رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

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