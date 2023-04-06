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رئيس التحرير
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تعليم

خبيرة بالمركز القومي للبحوث تكشف أسرارا غذائية وفوائد مثالية لقضاء عيد سعيد

المركز القومى للبحوث
المركز القومى للبحوث

أكدت الدكتورة إيمان فاروق الحجار، باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومى للبحوث، أنه يلازم عيد الفطر بعض المشاكل الصحية بسبب التغيير فى النمط الغذائى، من الصيام لفترات طويلة إلى الاضطراب المفاجئ فى مواعيد وأساليب تناول الطعام، ما ينتج عنه عدة مشاكل صحية، ومنها اضطرابات الجهاز الهضمى، والإسهال، والإمساك، وزيادة الحموضة، واختلال فى مستوى السكر بالدم، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة الوزن، وغيرها.

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ولكى تقضى عيد الفطر بصحة وسلامة، شددت الباحثة بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومى للبحوث، على ضرورة مراعاة ما يلى:

- إذا كنت تعانى من مرض السكر أو القلب والأوعية الدموية، يجب استشارة طبيبك الخاص بكيفية تعديل جرعات الدواء والالتزام بها.

- ابدأ تدريجياً بتناول الطعام بوجبات خفيفة سهلة الهضم، وقسم وجبات الطعام إلى ثلاثة وجبات، ويفضل تناول الفواكه الغنية بالألياف بين الوجبات. 

- تجنب الارتفاع الشديد لمستوى السكر بعد الإفطار.

- تجنب الجفاف نتيجة لنقص السوائل وأكثر من شرب الماء. 

- تجنب الزيادة في الوزن.

ـ الحفاظ على نسبة الأملاح بالجسم، حيث إن النقص أو الزيادة قد يؤدي إلى خلل في ميزان الماء والسوائل بالجسم، وبالتالى قد يؤدى إلى اضطراب بوظائف الكلى.

- يجب ممارسة الرياضة.

وأوضحت الدكتورة إيمان فاروق الحجار، أن هناك أسرارا غذائية لصحة مثالية لقضاء عيد سعيد تتمثل فيما يلي:

- تجنب الإسراف فى تناول المنبهات مثل الشاى والنسكافيه والتدخين فور الإفطار، واستبدلها بالمشروبات الساخنة مثل البابونج والكراوية والينسون والقرفة.

- عند أذان الفجر والاستعداد لصلاة العيد، تناول كوبا من اللبن بالتمر بدون سكر، حيث إن البلح له فؤائد عديدة ويهيئ المعدة للطعام.

- بعد صلاة العيد تناول قطعة أو قطعتين من الكحك والبسكويت أو البتى فور، وتجنب الغريبة فى هذه الفترة. 

ويفضل تناول الكحك المخبوزبالزبادى والمحشو بالتمر، أما بالنسبة للبسكويت فيفضل إضافة القرفة لما لها من دور هام فى حرق الدهون، وكذلك إضافة مبشور البرتقال لاحتوائه على نسبة من الألياف والفيتامينات والأملاح المعدنية المفيدة.

- من العادات الغذائية السيئة المتبعة في العيد؛ تناول الأسماك المملحة بعد صلاة العيد مباشرة، ويجب استبدال هذه العادة بتناول الأسماك المشوية لأنها سهلة الهضم، بجانب طبق السلطة الخضراء الغنية بالألياف والأملاح المعدنية والفيتامينات لتجنب الإمساك.

ويفضل البدء بتناول طبق صغير من الحلبة المنبتة، حيث تساعد الحلبة على خفض مستوى الكوليسترول، وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهى مفيدة لمرضى الضغط الدم العالى لاحتوائها على البوتاسيوم.

ويعتبر مشروب الحلبة الساخن المحلى بالعسل الأسود مسهلا طبيعيا يقى من الإمساك، والحلبة المنبتة تفيد مرضى السكر، حيث إنها غنية بالألياف وتقلل من الشعور بالجوع  وتحفز الكبد لإنتاج الأنسولين.

- للترمس أيضاً فؤائد عديدة، حيث إنه غنى بالألياف، لهذا ينصح مريض السكر بتناوله، فالألياف تبطئ من امتصاص الجسم للجلوكوز.  

كذلك أكدت العديد من الدراسات أنه يقلل من ارتفاع مستوى الكولسترول بالدم، ويحمي من الاصابة بسرطان القولون كما أنه مدر للبول. 

ويفضل أن يملح الترمس بملح البوتاسيوم، وإضافة الكمون وعصير الليمون لمرضى القلب والأوعية الدموية ومرضى الضغط الدم العالى. 

- تجنب الإسراف في تناول المياه الغازية واستبدالها بثمارالفاكهة الغنية بالألياف، مثل التين والمشمش والبطيخ والكتنالوب والأناناس، وتجنب التفاح والجوافة والجزر لتفادى الإمساك.

وقالت الباحثة بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومى للبحوث: “قد تحدث نوبات من الإسهال نظرا لاضطرابات الجهاز الهضمى نتيجة الإكثار من الغريبة والكحك وحلوى العيد، لذا ننصح بالاعتدال في تناول هذه الأنواع لتجنب التخمة والزيادة بالوزن، علما بأن السعرات الحرارية لثلاث قطع من الكحك تعادل حوالى 1200 سعر حرارى، أى ما يعادل أكثر من نصف السعرات الحرارية اللازمة ليوم كامل”. 

وأضافت أن المعدة هى بيت الداء، وأن الإسراف فى تناول الطعام يؤدى إلى اضطربات في الجهاز الهضمى، ما يعود بالضرر على صحة الإنسان، وقد قال الله تعالى فى كتابه الحكيم "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ" (الأعراف: 31).

وتابعت: “وأخيراً، اجعل من العيد فرحة بين أفراد أسرتك وقم بالألعاب الرياضية بالمنزل أو بالحدائق والمتنزهات، فمثلاً يطلب من الذى يسرف فى تناول الكحك والغريبة والأنواع الأخرى من حلوى العيد، نزول السلم وصعوده عده مرات أو الجرى فى المكان لمدة 10 دقائق أو ممارسة الرياضة الراقصة بالمنزل، مثل رقصات السالسا والسامبا والزومبا، وهذه الرقصات انتشرت فى الآونة الأخيرة، وهى تعتمد على تنفيذ حركات الجسم السريعة مع الإيقاع الموسيقى”. 

واستطردت: “تركز هذه الرقصات على حركة الساقين والذراعين، وفوائد هذه الرقصات الحفاظ على الصحة العامة لأنها تساعد على التخلص من الاكتئاب والتوتر والضغط العصبي، وإدخال السعادة والسرور على النفس، كما تساعد على إنقاص الوزن، حيث إن الحركات المتسارعة المتتالية عند أداء هذه الحركات تساعد الجسم على حرق الدهون، كما تساعد فى الحصول على جسم مشدود ورشيق، وبالتالى إدخال الفرحة والسرور بين أفراد العائلة”.

الدكتورة إيمان فاروق الحجار باحث بقسم التغذية علوم الأطعمة المركز القومى للبحوث عيد الفطر Jobs Education

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