مفاجأة في سعر الدولار والذهب لأول مرة.. تغطية خاصة

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن آخر مستجدات أسعار الذهب و الدولار عالميا و محليا حيث تراجع الأخضر لأول مرة منذ شهور بحسب آخر تحديث لسعر الأخضر في البنك المركزي المصري على خلفية طرح شهادات جديدة بفائدة 22%، ورفع الفائدة 200 نقطة أساس، فيما هبط مؤشر الأخضر بقوة عالميا ليصل إلى مستويات متدنية للغاية.

وكان الدولار قد تراجع من أعلى سعر، واستقر سعره لمدة تقترب من شهر (28 يوما تحديدا) في البنك الأهلي وبنك مصر دون زيادة، وهما أكبر بنكين حكوميين ليستقر عند نحو 30.75 جنيه للشراء بعد أن وصل في 11 يناير الماضي إلى 32.05 قروش في بنكي الأهلي ومصر، حيث تراجع بفارق نحو 130 قرشا عن أعلى سعر وصل إليه.

و عن سعر صرف الدولار في البنك المركزي اليوم فقد سجل:

30.83 جنيه بعد 30.84 جنيه للشراء

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