بعد إطلاق 100صاروخ من لبنان على إسرائيل.. اجتماع أمني عاجل لـ نتنياهو|صور

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، عن إطلاق 100 صاروخ من لبنان خلال 10 دقائق على مستوطنات وبلدات شمالي إسرائيل.

وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن إصابة شخص بجروح جراء سقوط صاروخ قرب سيارة في شمال إسرائيل.

ومن جانبها، قالمت المدفعية الإسرائيلية بقصف منطقتي القليلة وزبقين جنوبي لبنان ردا على إطلاق الصواريخ.

وأوضح المتحدث العسكري الإسرائيلي، عن إسقاط 15 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجري تقييما للوضع مع رؤساء الأجهزة الأمنية بعد اعتراض صاروخ أطلق من لبنان.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو سيرأس اجتماعا أمنيا عالي المستوى لمتابعة التطورات بعد القصف من لبنان، حيث أفادت أن نتنياهو يجتمع بوزير الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية لبحث الرد على التصعيد على الحدود اللبنانية.