خالد الجندي: عقلية الأزهري متنوعة مستوعبة للرأي الآخر.. والإمام الشافعي رمز لتغيير الفتوى

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإمام الشافعى هو رمز لتغيير الفتوى أو الحكم أو التصور، لافتا إلى أن الشافعى وصف بأنه إمام مجدد غير فتواه ولم يقف على هذا فقط لكنه أيضا جهر بتغير الفتيه.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "فكر صح"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "الأزهرى دائما تجد عنده عقيلة متنوعة مستوعبة للآخر، شوف لما تسيد فى مصر فترة من الفترات خطاب غير أزهرى، وده عمل مشكلة، لأنه تبنى رأى مذهب واحد وهو مذهب الإمام أحمد حنبل، وكان يحمل عليه الناس قصرا، شوف أى سؤال تسأله كان الرد على مواقع التواصل الاجتماعى والميديا يكون الرد على مذهب الإمام ابن حنبل، واختفت كل الآراء لأبى حنيفة والشافعى ومالك".



واستكمل: "علينا إحياء جميع المذاهب الفقهية، لأن هذا الأمر سيمنع الخلاف بين أبناء الأمة، مفيش حد غير إننا نرى المنتج الفقهى الذى يقدمه الأخر، وفائدة الاختلافات الفقهية، هى معايشة الواقع ومراعاة حال الإنسان، والمرونة وإيجاد سعة، شوف الإمام الشافعى كان يغير فتواه بفتوى جديدة".

