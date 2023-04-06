عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: عقلية الأزهري متنوعة مستوعبة للرأي الآخر.. والإمام الشافعي رمز لتغيير الفتوى

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإمام الشافعى هو رمز لتغيير الفتوى أو الحكم أو التصور، لافتا إلى أن الشافعى وصف بأنه إمام مجدد غير فتواه ولم يقف على هذا فقط لكنه أيضا جهر بتغير الفتيه.  

 

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "فكر صح"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "الأزهرى دائما تجد عنده عقيلة متنوعة مستوعبة للآخر، شوف لما تسيد فى مصر فترة من الفترات خطاب غير أزهرى، وده عمل مشكلة، لأنه تبنى رأى مذهب واحد وهو مذهب الإمام أحمد حنبل، وكان يحمل عليه الناس قصرا، شوف أى سؤال تسأله كان الرد على مواقع التواصل الاجتماعى والميديا يكون الرد على مذهب الإمام ابن حنبل، واختفت كل الآراء لأبى حنيفة والشافعى ومالك". 


واستكمل: "علينا إحياء جميع المذاهب الفقهية، لأن هذا الأمر سيمنع الخلاف بين أبناء الأمة، مفيش حد غير إننا نرى المنتج الفقهى الذى يقدمه الأخر، وفائدة الاختلافات الفقهية، هى معايشة الواقع ومراعاة حال الإنسان، والمرونة وإيجاد سعة، شوف الإمام الشافعى كان يغير فتواه بفتوى جديدة".
 

 

الإمام الشافعي فكر صح خالد الجندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع مقابل الجنيه لأول مرة منذ شهور|وهذا سعره الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

تجميد أحمد فتوح في الزمالك وعرضه للبيع.. شوبير يكشف الحقيقة الكاملة

200 جنيه دفعة واحدة..مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

الأحد| أمر عاجل بشأن دفع غرامة محمود كهربا

كاف يصدم ناديًا كبيرًا باستبعاده من دوري السوبر الأفريقي

أزمة قبل مواجهة الرجاء .. مباراة الأهلي وسموحة تواجه شبح التأجيل

أسبوع إجازة للموظفين في أبريل 2023 |تفاصيل

قرار بـ وضع سلمى الشيمي على قوائم الممنوعين من السفر

ترشيحاتنا

عمرو الجنايني : ترشيحي لرئاسة اتحاد الكرة جاء من الدولة

4 فئات فقط... طرق إضافة المواليد علي بطاقات التموين

البنك المركزي الهندي يعلق رفع أسعار الفائدة

بالأسماء .. إحياء العشر الأواخر من رمضان اعتكاف وتهجد في 6200 مسجد

أمر عاجل بشأن دفع غرامة محمود كهربا و ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 6 أبريل.. أبرز أخبار التوك شو

وزير الخارجية اليمني: تربطنا بـ مصر علاقات استراتيجية راسخة وتلاحم شعبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. محمد فؤاد صغر 20 سنة.. معلومات عن تكميم المعدة.. لن تتخيل.. ماذا يحدث لك إذا نمت بعد السحور مباشرة؟

بسبب الحلزونة.. هاني الناظر يكشف عن طلب من أغرب مريضة

الممنوعون من شرب الشاي .. يصابون بمضاعفات خطيرة

فنان شهير .. تعرف على ضحية حلقة اليوم في برنامج رامز جلال

فيديو

شاب إندونيسي يعقد قرانه أمام الكعبة المشرفة.. شاهد ماذا حدث "فيديوجراف"

بعد تسريب مكالمة ساخنة لها.. انتصار: معجب كلمني ومش ندمانة على تصريحاتي

الصوم يعالج السرطان.. اعرف الرد الطبي على تصريحات محمد صبحي|حقيقة أم أكذوبة

صغر 20 سنة.. محمد فؤاد يتصدر التريند والسر تكميم المعدة|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ