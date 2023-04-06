باب رزق| آخر أسطوات صناعة العصا في الجمالية: نحتاج لمعارض تسويق

خصص برنامج "باب رزق"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي "، حلقة اليوم عن "فنون تشكيل وتطعيم العصا المصرية”.

وقال الأسطى برنس عادل، متخصص في صناعة العصا،: “بدأت الشغل الأول في السبح قبل العمل في صناعة العصا”، مشيرا: “بدأت في العمل مع والدي في البداية في منطقة الجمالية”.



وأضاف: “صناعة العصا المصرية تحتاج إلى تسويق أكثر من ذلك، ومن الممكن أن نفتح اسواقا ومعارض في الخارج للعصا المصرية لأن العرب والأجانب يأتون من الخارج مخصوص لها”.

وأشار: “أعمل في هذه المهنة منذ 30 عاما، وأنا أحب هذه الصنعة جدا، ولذلك مستمر في العمل بها”.

واستعرض الأسطى برنس عادل، متخصص في صناعة العصا، فنون تشكيل وتطعيم العصا المصرية، موضحا: “تكلفة العصا تختلف من عصا لأخرى حسب الشغل اللي بيتعمل فيها”.

برنامج باب رزق يقدمة الكاتب الصحفى والاعلامى يسرى الفخرانى وهو برنامج خدمي يركز على عرض النماذج الإيجابية من أصحاب الحرف اليدوية حيث يعرض حرفا قديمة منسية من داخل اماكن متفرقة بمصر حيث يعرض مصر القديمة بجمالها وسحرها.

