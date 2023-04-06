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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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باب رزق| آخر أسطوات صناعة العصا في الجمالية: نحتاج لمعارض تسويق

الأسطى برنس عادل
الأسطى برنس عادل

خصص برنامج "باب رزق"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي "، حلقة اليوم عن "فنون تشكيل وتطعيم العصا المصرية”.

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باب رزق| تعتبر رمز للبشوات.. أسرار ومراحل صناعة العصا وأشكالها المميزة

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باب رزق يسلط الضوء على أسرار وحكايات فن الديكوباج مع مروة وزوجها

وقال الأسطى برنس عادل، متخصص في صناعة العصا،: “بدأت الشغل الأول في السبح قبل العمل في صناعة العصا”، مشيرا: “بدأت في العمل مع والدي في البداية في منطقة الجمالية”.


وأضاف: “صناعة العصا المصرية تحتاج إلى تسويق أكثر من ذلك، ومن الممكن أن نفتح اسواقا ومعارض في الخارج للعصا المصرية لأن العرب والأجانب يأتون من الخارج مخصوص لها”.

وأشار: “أعمل في هذه المهنة منذ 30 عاما، وأنا أحب هذه الصنعة جدا، ولذلك مستمر في العمل بها”.

 

واستعرض الأسطى برنس عادل، متخصص في صناعة العصا، فنون تشكيل وتطعيم العصا المصرية، موضحا: “تكلفة العصا تختلف من عصا لأخرى حسب الشغل اللي بيتعمل فيها”.

برنامج باب رزق يقدمة الكاتب الصحفى والاعلامى يسرى الفخرانى وهو برنامج خدمي يركز على عرض النماذج الإيجابية من أصحاب الحرف اليدوية حيث يعرض حرفا قديمة منسية من داخل اماكن متفرقة بمصر حيث يعرض مصر القديمة بجمالها وسحرها.
 

باب رزق الحرف اليدوية برنامج باب رزق مصر القديمة العصا المصرية العصا

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