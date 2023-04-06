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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد تمهيد ورصف الطرق وإنشاء محاور جديدة.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال توسعة طريق محللة موسى سخا من امتداد طريق صبري القاضي، وحتى موقع السجلات بمحور العائلة المقدسة، وربطه برافد الطريق الدولي "كفر الشيخ طنطا"، مروراً بالإسكان خلف جامعة كفر الشيخ.

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جاء ذلك بحضور المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال الرصف التي يشهدها تقسيم المحافظة، وتوسعة الطريق المجاور لشريط القطار، وتحويله لاتجاهين، ومده لربطه برافد الطريق الدولي "كفر الشيخ بلطيم"، وطريق كفر الشيخ دسوق ".


كما تفقد توسعة ورصف الطريق بين التجمع السكني الجديد غرب مدينة كفر الشيخ، وربطه بامتداد طريق صبري القاضي، وتمهيد الطريق وتوسعته بين الإسكان الاجتماعي، وربطه بمحور سعيد زغلول.

 

كما تابع الأعمال الجارية في توسعة شارعي الخليفة المأمون وعبد الهادي راضي، موجها بسرعة الانتهاء منهما، لتيسير الحركة المرورية للسيارات، وتسهيل حركة المواطنين.

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