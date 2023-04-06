انطلاق ندوة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس تحت عنوان «مصر فجر الضمير»

تنطلق غدا الجمعة ندوة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس ( سيمو) تحت عنوان «مصر فجر الضمير» بحضور كل من ، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ، والدكتور زاهى حواس خبير المصريات العالمى ، والكاتب الصحفى عبد الرحيم علي مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس «سيمو»

يتحدث فى الندوة التي تعقد بفندق لو كريون التاريخي المطل على المسلة الفرعونية كل من:

أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ، والدكتور زاهى حواس عالم المصريات الشهير ، والكاتب الصحفى عبد الرحيم علي مدير مركز سيمو بباريس.



يحضر الندوة لفيف من رؤساء تحرير الصحف الفرنسية وعدد من نواب البرلمان بغرفتيه وكذا عدد من كبار السياسيين وعلماء المصريات.



تعقد الندوة على هامش فعاليات معرض الملك رمسيس الثانى وذهب الفراعنة الذى انطلق يوم الخميس 6 إبريل فى باريس ويستمر خمسة أشهر في العاصمة الفرنسية.