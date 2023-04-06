عملة نادرة الحلقة 15.. شداد ينقذ نيللي كريم قبل التنازل عن الأرض

عرض مساء اليوم الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "عملة نادرة" و الذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم و تشارك به ضمن موسم رمضان 2023.



تبدأ الأحداث بنادرة وهي تمسك القلم للتوقيع وهي تنظر لعبد الجبار ومسعود وعلاء وكأنها تنتظر حدوث أمر ما، يدخل شداد ورجاله مدافعين عن نادرة ويطلق شداد ورجاله النار عليهم دون إصابة أحد.

"فلاش باك" يتذكر عبد الجبار أنه شاهد شداد أثناء تنفيذ إحدى العمليات، يثور عبد الجبار و يؤكد لسكينة أنه سيثأر من حسن أبو عصايا بعد خطف نادرة وحفيده من بينهم، تحاول سكينة تهدئة عبد الجبار وتؤكد له أن حسن أبو عصايا أذكى من ذلك التصرف، يجلس عطية وعصام وحسن أبو عصايا فرحين بما حدث لعبد الجبار ويسأل حسن أخاه عطية لو أخذت منك أرضك مثل عبد الجبار ماذا تفعل، يتساءل حسن عن أعداء عبد الجبار ليؤكد له عطيه أن عبد الجبار أعداؤه كثر.



تطلب نادرة من رجال شداد حمايتها وتخبرهم أنها قريبة شداد تطلب من شداد تقصي أمر نبيل ويطلب من رجاله معرفة كل شيء عن نبيل، تحدث فتنة بين رجال شداد بسبب حبه لنادرة وتتبعهم له، تنزعج إسراء بسبب كلام أنس عن علاء وعلاقته بالغزية غالية، يتحدث شداد مع نادرة بحنان وتسأله كيف عرف موعد قدومها للشهر العقاري، "فلاش باك" لشداد و هو يبعث بأحد رجاله للشهر العقاري وطلب منه المراقبة وقام شداد بتأجير شقه سكنيه أمام الشهر العقاري لمدة 6 أشهر استعدادا لقدومها وبالفعل حدث ما خطط له شداد من أجل انقاذ نادرة، يخبرها شداد انها أظهرت ما بداخل قلبه من طيبة وحب لم يكن يعلم عنهم شيئا بسبب قتله للعديد من الأرواح.



تتصل نادرة بدميانة وتطمئنها عليها وعلى يوسف وتطلب منها نادرة تقصي أمر نبيل، يتحدثون أهل النجع عن ما حدث لنادرة ويؤكد لهم عبيدة أن ما حدث خطأ مبررا ذلك انه ضد الخطف، يتحدث علاء مع مسعود عن حديث الناس عنهم و يبدوا على مسعود إصابة "ذراعه"، تذهب دميانة لمسعود بحجة الاطمئنان على صحته، شاهدتها احدى خادمات البيت و اخبرت سميرة زوجة مسعود، تحدث مواجهه بين أنس و والدتها سكينة و تخبرها سكينة انها متحاملة على نادرة و تطلب أنس من سكينة ان تكف عن ظلمها لنادرة، تعاير أنس والدتها بظروفها و منعها من التعليم فتصفعها سكينة و تبكي فتحتضنها أنس بحنان، يجلس عبد الجبار مع أولاده و يطلب القصاص من حسن أبو عصايا ويطلب منه علاء التأكد من الأمر أولا قبل الانتقام من حسن أبو عصايا، يفترض عبد الجبار أن شداد يريد فدية مالية.



أبطال مسلسل "عملة نادرة"



مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.