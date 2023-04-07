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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فورثينج T5 EVO الجديدة في مصر .. صور

فورثينج T5 EVO
فورثينج T5 EVO

شهدت السيارة فورثينج T5 EVO الجديدة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية، زيادة سعرية هي الاحدث خلال شهر ابريل، حيث ارتفعت اسعار السيارة بقيمة تراوحت بين 142 الف و 150 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المتاحة محليًا.

 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة فورثينج T5 EVO في مصر

فورثينج T5 EVO

الابعاد الخارجية للسيارة فورثينج T5 EVO

 

  • قاعدة عجلات 2715 مم.
  • الطول الكلي 4565 مم.
  • العرض الكلي 1860 مم.
  • سعة خزان 55 لتر.
فورثينج T5 EVO

القدرات الفنية للسيارة فورثينج T5 EVO

 

تعتمد السيارة فورثينج T5 EVO على ناقل حركة مكون من 7 سرعات أوتوماتيكية "جر أمامي" طراز DSG، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 197 حصانا، وعزم اقصى للدوران 285 نيوتن/متر.

فورثينج T5 EVO

تستهلك السيارة فورثينج T5 EVO نسبة وقود تقدر بـ 6.6 لتر عندما تقطع مسافة قدرها 100 كيلومتر، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها، فيمكنها أن تستغرق مدة زمنية قدرها 9.5 ثانية، للانطلاق من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

 

فورثينج T5 EVO

الاسعار الرسمية للسيارة فورثينج T5 EVO الجديدة 

 

فئة LX بقيمة سعرية بلغت 922 ألف جنيه بدلاً من 780 ألف جنيه.

فئة EXC بقيمة سعرية بلغت 980 ألف جنيه بدلاً من 830 ألف جنيه.

فئة EXC H بقيمة سعرية بلغت مليون جنيه بدلاً من 850 ألف جنيه.

فورثينج T5 EVO
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