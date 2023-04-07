لطلاب الجامعة .. "عين شمس" تنظم مسابقة رمضانية

أعلنت رعاية الشباب بجامعة عين شمس، عن قيامها بمسابقة القرآن الكريم ومسابقة المشروعات الصغيرة وذلك خلال شهر أبريل ٢٠٢٣ تحت إشراف لجنة الأسر برعاية الشباب.

وأوضحت رعاية الشباب، شروط التقدم للمسابقة وهي أن يكون الطالب مسددا للمصروفات الدراسية.

أشارت إلى أن سوف يتم تقديم جوائز مالية لأول أربعة فائزين تصل لـ١٠٠٠ جنيه فعلي من يرغب في الاشتراك سرعة التوجه للجنة الأسر برعاية الشباب، ونوهت الجامعة ان اخر موعد لتسليم الاعمال هو الاحد الموافق ٩ ابريل .

وفي اطار حرص جامعة عين شمس على دعم المبادرات الطلابية وتفعيل دور الطلاب المجتمعى وتشجيعهم على الانخراط فى تعزيز صور التكافل الاجتماعي ودعم زملائهم والمحيطين بهم ممن يواجهوا صعوبات اجتماعية وتوطيد أواصر التكاتف المجتمعى من أجل الحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية .

قامت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس بإطلاق مبادرة " طلاب الخير في شهر الخير " لدعم غير القادرين .

واوضح الدكتور حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس أن مبادرة " طلاب الخير في شهر الخير" تتضمن توزيع كراتين تتكون من السلع الغذائية المهمة والأساسية فى استخدام الأسر المصرية وأن مثل هذه المبادرات هو خير مثال على مدي الترابط والتكامل بين طلاب الأسرة وكافة طلاب الجامعة.