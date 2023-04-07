يد الزمالك يتعادل أمام سبورتينج في دوري المحترفين

تعادل فريق رجال اليد بنادى الزمالك امام سبورتنج بنتيجة 27/27 في إطار منافسات رابع جولات الدورة المجمعة، لتحديد بطل دورى المحترفين لكرة اليد.

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تحديد صالة أكتوبر الدولية لاستضافة نصف نهائى ونهائى كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023.



وتقام مباراة قمة نصف نهائى كأس مصر لكرة اليد بين الأهلى والزمالك للموسم المحلى 2022 / 2023 والمحدد لها يوم 13 أبريل المقبل فى تمام الحادية عشرة مساء وقبلها مباراة سبورتنج مع سموحة فى التاسعة مساء على نفس الصالة.



وفاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 34/3، فى إطار ربع نهائى مسابقة كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى.