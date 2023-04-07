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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بعد الغارات الأخيرة على غزة

أرشيفية
أرشيفية

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل، بيانًا عاجلاً قال فيه إنه استهداف رشاش ثقيل أطلقت منه أعيرة نارية نحو طائرات الجيش ومستوطنات غلاف غزة.

من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن صاروخًا أطلق قبل قليل من غزة سقط في منطقة مفتوحة بمستوطنات إشكول المحاذية للقطاع.

من جانب آخر، أفاد الإعلام العبري بأن طيران دولة الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة مواقع في قطاع غزة في الوقت الذي أطلق فيه ما لا يقل عن 10 صواريخ من غزة على جنوب إسرائيل عقب الغارات الجوية الإسرائيلية.

وقالت القناة 12 العبرية، إن الطيران الإسرائيلي يستهدف موقعا غرب مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، البدء في شن غارات جوية على قطاع غزة، وسُمع دوي انفجارات جنوب غرب مدينة غزة، في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر لبحث الرد على إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.

وأطلقت الفصائل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، صواريخ مضادة للطائرات، ورشقات صاروخية انطلقت من القطاع نحو مستوطنات غلاف غزة.

جيش الاحتلال يعلن مهاجمة سلاح ثقيل في غزة

الطيران الإسرائيلي يستهدف عدة مواقع في قطاع غزة

أهداف الغارات الإسرائيلية

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن الطائرات الحربية أغارت قبل قليل على مسار نفق ينطلق من منطقة بيت حانون، ومسار نفق آخر ينطلق من منطقة خان يونس، والذي تم استهدافه خلال عملية "حارس الأسوار"، مشيراً إلى أن النفقين لم يمتدا إلى داخل إسرائيل ولا يشكلان تهديداً على سكانها.

وأكد أنه تم استهداف موقعين لتصنيع ما سماه "وسائل قتالية" تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في شمال ووسط قطاع غزة.

وبرر الجيش الغارة بأنها "رداً على انتهاكات (حماس) الأمنية من القطاع في الأيام الأخيرة".

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