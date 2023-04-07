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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصيبت بالسرطان وماتت والدتها بشكل صادم..ناهد شريف رحلة حياة قصيرة مليئة بالمتاعب

ناهد شريف
ناهد شريف

يحل اليوم ذكري وفاة الفنانة ناهد شريف ، والتى تعد واحدة من ابرز الفنانات فى تاريخ السينما المصرية ، حيث قدمت عشرات الافلام السينمائية . 

ولدت الفنانة ناهد الشريف واسمها الحقيقى  سميحة زكي النيال، في الاول من يناير عام 1942م، في محافظة  الإسكندرية، ثم انتقلت أسرتها إلى القاهرة، وعاشوا في حي الزمالك، والتحقت هي  وشقيقتاها الاثنين بمدرسة الليسه الفرنسية.

ناهد شريف 

تعرضت الفنانة ناهد شريف الى صدمة كبيرة وعاشت حياة قاسية إذ توفيت والدتها يوم زفاف شقيقتها الكبرى، ما أصابها بصدمة ظلت تعاني منها فترة طويلة، وكذلك توفي والدها بعد عامين من وفاة والدتها، ما دفعها للاتجاه إلى الشهر والأضواء لتجاوز أزماتها السيئة.

 اكتشفت ناهد الشريف فنياً عن طريق المخرج حسين حلمي المهندس، والذى تزوجها  ،وقدمها في العديد من الأفلام، حيث كانت أول بطولة لها في فيلم  أنا وبناتي  عام 1961م، وتوالت بعد ذلك العديد من الأفلام السينمائية منها رجب فوق صفيح ساخن، شهر عسل بدون إزعاج، بيت الطالبات، فتاة الميناء، مضى قطار العمر، البحث عن المتاعب .

ناهد شريف 

معانأة ناهد شريف مع السرطان ووصيتها : 

اصيبت الفنانة ناهد شريف  بسرطان الغدد، فلجأت إلى الفنان كمال الشناوي لمساعدتها، الذي اقتحم بدوره مكتب رئيس مجلس الوزراء، وطلب منه أن يسفرها إلى لندن على نفقة الدولة للعلاج، وبالفعل تم الموافقة على طلبه.

وقبل وفاتها بيوم واحد، أجرت ناهد شريف "عملية بذل"، لسحب كمية المياه الكبيرة التي تراكمت في منطقة البطن، وتسببت لها في آلام قوية.

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وفي أبريل 1981، رحلت ناهد شريف، في الثلاثينيات من عمرها وقد اوصت بإجراء جنازة في أضيق الحدود، وهو ما تم بالفعل.

ناهد شريف 

 

ناهد شريف ذكرى وفاة ناهد شريف الفنانة ناهد شريف ذكرى رحيل ناهد شريف

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