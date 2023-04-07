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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضمن مساعي روسيا للسيطرة على باخموت.. بريطانيا تحذر من خطر يهدد أوكرانيا

باخموت
باخموت

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، إن روسيا استولت على الضفة الغربية لنهر باخموتكا، محذرة من خطر يهدد طريقا رئيسيا للإمداد في أوكرانيا؛ وذلك في مساعيها لاستعادة السيطرة على مدينة باخموت الشرقية المدمرة.

وذكرت الوزارة البريطانية على تويتر في أخر تحديث لتطورت الأوضاع بأوكرانيا أن "روسيا حققت المزيد من المكاسب وقد تقدمت الآن على الأرجح إلى وسط المدينة".

وأضافت أنه  "من المرجح أن يكون طريق الإمداد الأوكراني الرئيسي 0506 إلى غرب المدينة مهدد بشدة".

وقُتل سبعة مدنيين في قصف مدفعي أوكراني على المناطق التي تسيطر عليها روسيا، حيث اندلعت معركة باخموت، المدينة الشرقية المدمرة التي أصبحت رمزا لتحدي كييف أمام روسيا، بلا نهاية تلوح في الأفق.

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وقال مسؤول روسي كبير إنه لا توجد فرصة لإجراء محادثات سلام هذا العام حيث حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الزعيم الصيني شي جين بينج على إقناع روسيا بالتفاوض لإنهاء أخطر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وعقب محادثات في بكين يوم الخميس مع ماكرون ووزيرة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، قال شي إنه يأمل في أن تجري روسيا وأوكرانيا مفاوضات في أقرب وقت ممكن وحذر جميع الدول من استخدام الأسلحة النووية.

ولم يعرب عن استعداده للتحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على الرغم من أن فون دير لاين قالت إن شي أخبرها أن محادثة يمكن أن تحدث عندما "تكون الظروف والوقت مناسبين".

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