عرضت قناة القاهرة الإخبارية، مقطع فيديو عن الأوضاع في القدس خلال الساعات الأخيرة، وظهر في الفيديو أن هناك هدوء حذر في غزة عقب قصف إسرائيلي لعدة مناطق بالقطاع.



وفى وقت سابق أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من البلدة القديمة بعد انتهاء صلاة التراويحة أمس، في البلدة القديمة في القدس المحتلة، وليس من المعروف هل ستقوم قوات الاحتلال باقتحام جديد للمسجد الأقصى أم لا.

وأوضحت أن نتنياهو بدأ اجتماعه مع الحكومة المصغرة، وأن إسرائيل تتجه لشن هجمات جوية في لبنان وغزة، مع ترجيح أن يكون الرد عنيفا على الرشقات الصاروخية التي انطلقت من لبنان على إسرائيل.

يذكر أن المواجهات تجددت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين المعتكفين في رحاب المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة، في ثاني اقتحام تنفذه القوات الإسرائيلية لساحات المسجد، بذريعة إفساد شعائر يقوم بها المسلمون باستخدام السلاح.



