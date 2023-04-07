لمدمني الحلويات..5 طرق تساعد على التوقف عن تناول الشكولاتة

لا يوجد ندرة في محبي الشوكولاتة والسكر، على الرغم من معرفة مخاطر زيادة الوزن أو مرض السكري أو غيرها من المشاكل الصحية ذات الصلة ، فإن الأشخاص مدمنون على هذه المنتجات السكرية، ليس فقط الشوكولاتة والشاي والتوت والفواكه والمكسرات تحتوي على مادة البوليفينول. هذه مفيدة للجسم ، لكن الاستهلاك المفرط يسبب الضرر أيضًا.

هل تريد التخلص من عادة تناول المزيد من الشوكولاتة أو السكر، سنخبرك هنا بخمس نصائح سهلة اقترحها اختصاصي التغذية ، والتي يمكنك من خلالها تهدئة الرغبة الشديدة في تناول السكر.

كما نصحت منظمة الصحة العالمية بتناول الشوكولاتة ، لكن المنظمة تحدثت عدة مرات عن محدودية تناولها، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يحتوي 50 جرامًا من الشوكولاتة على 26 جرامًا من السكر. يجب أن نأكل فقط من 10 إلى 40 جرامًا من الشوكولاتة في اليوم ويفضل أن تكون الشوكولاتة الداكنة.

وداعا الإفراط في تناول الشوكولاتة أو السكر بهذه الطرق:



كما أنه ليس من الصواب عدم تناول الشوكولاتة على الإطلاق، لتناول كميات أقل ، اختر الشوكولاتة عالية الجودة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو.

يقول الخبراء أنه بدلاً من شوكولاتة الحليب ، تناول الشوكولاتة الداكنة دائمًا، لأنه يعتبر أكثر فائدة للصحة.

إذا كنت ترغب في تناول الشوكولاتة ، فعليك التركيز على عدد الفواكة التي تناولتها اليوم، في غضون ذلك ، إذا كنت تأكل الفاكهة ، فسوف تنقذ من الإفراط في تناول الشوكولاتة.

من الأفضل تجربة الخروب، لا يستخدم فقط في الشوكولاتة ولكن أيضًا في العديد من الوصفات المصنوعة من الكاكاو، إنه الأفضل لمن يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا.

كلما شعرت برغبة في تناول الشوكولاتة أو السكر ، اشرب كوبًا من الماء خلال تلك الفترة، بشرب المزيد من الماء خلال النهار ، لن تشعر بالجوع وستكون قادرًا على تجنب الإفراط في تناول الشوكولاتة.

المصدر: newsncr